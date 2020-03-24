Поради, як зняти гель-лак вдома та доглядати за нігтями вдома (Фото, Відео)

Новини шоу бізнесу:Експерти рекомендують гігієнічний манікюр без лаку і дають рекомендації про те, як доглядати за нігтями вдома під час карантину 2020.

Під час карантину важливо дотримуватися гігієни, а будь-яке покриття на нігтях створює додаткові можливості для того, щоб на руках затримувалася інфекція. Крім того, без лаку або гель-лаку за період соціального дистанціювання ваші нігті зможуть відновитися, тому користуйтеся зволожуючими і відновлюючими засобами. А ще доглянуті природні нігті - це красиво!

До речі, відповідно до санітарних норм робити манікюр з покриттям забороняється лікарями. А крім того, протокол передбачає природний манікюр для членів королівської сім'ї Британії.

Недоліком будь-якого професійного манікюру, в тому числі гелевих / шелакових і акрилових нігтів, є те, що вони відростають, і в кінцевому підсумку їх потрібно оновлювати в салоні. Але що робити, якщо ви не можете потрапити в салон? Що якщо ви перебуваєте в самоізоляції?

Звичайно, велика спокуса зняти (в більшості випадків - зірвати) шар салонного лаку, але для нігтя це, зрозуміло, дуже шкідливо, оскільки разом з лаком ви знімаєте і шар натурального нігтя. Тому майстри пропонують так званий Baggy-метод (метод мішка). З його допомогою ви зможете вберегти нігті від пошкодження, до того ж, вам не доведеться ризикувати власним здоров'ям і здоров'ям оточуючих, вирушаючи на манікюр.

Для зняття нігтів в домашніх умовах знадобляться:

Груба пилочка для нігтів

Полірування для нігтів

Великі ножиці для нігтів

Вата

Ацетон - розчинник, який використовується для і видалення лаку з поверхні нігтьової пластини

Великий поліетиленовий пакет на застібці (зіп-лок)

Велика чаша з теплою водою.

Як зняти гель-лак з нігтів в домашніх умовах: покрокова інструкція

Крок 1: відшліфувати верхній шар.

"У салонах на нігті зазвичай наноситься спеціальний шар верхнього покриттям, яке зберігає ваші нігті блискучими і новими протягом пари тижнів. Він також виступає в якості захисного бар'єру від пошкоджень ваших нігтів в повсякденних справах", - пояснює фахівець Ліллі Во.

Цей шар треба видалити, щоб ацетон міг швидше видалити фарбу. Удома ви можете використовувати для цього грубу пилочку для нігтів.

Крок 2: зрізати довжину.

Це досить просто. Більш короткі нігті - менше продукту для видалення - швидший процес. Зробіть довжину нігтів такою, щоб вона була вам комфортна.

Крок 3: Покладіть вату і ацетон в поліетиленовий пакет.

Переглянути цей допис в Instagram nabeeerrr #nail #nails #nailart Допис, поширений BURCU (@burcuig) 21 Бер 2020 р. о 10:09 PDT

У салонах зазвичай просочують вату ацетоном і покривають кожен кінчик пальця квадратами фольги. Ви можете зробити це вдома, однак Ліллі Во вважає, що «метод мішка» набагато простіший. Помістіть достатню кількість вати в сумку із застібкою-блискавкою і змочіть її ацетоном.

Крок 4: Покладіть руку в зіп-лок, потім покладіть руку в мішку в теплу воду і тримайте її там 10-15 хвилин.

Тепло діє як прискорювач для ацетону і швидше видалить лак з нігтів. У цей час можна дивитися телевізор.

Крок 5: Переконайтеся, що ваші пальці повністю покриті просоченою ацетоном ватою, і ворушіть пальцями, щоб допомогти процесу видалення лаку.

Крок 6: Повторіть ту ж процедуру для другої руки. Вимийте руки, коли закінчите.

Крок 7: Відшліфуйте зайве

Використовуйте пилку для нігтів, щоб вирівняти форму і прибрати небажані частки нігтів. Потім візьміть свій шліфувальний блок або пилку і проведіть по нігтю, щоб отримати гладку блискучу поверхню.

Як доглядати за нігтями під час карантину

Згідно з даними Центру з контролю за захворюваннями США, новий коронавірус може передаватися від людини до людини не тільки через краплі в повітрі, а й у результаті контакту шкіри з шкірою, а бактерії можуть накопичуватися під нігтями.

Ось кілька простих рекомендацій для підтримки оптимального здоров'я нігтів під час коронавируса.

Очищайте нігті

Переконайтеся, що ви миєте і дезінфікуєте виступаючу частину нігтя, а також тріщини навколо нього. "Віруси і бактерії можуть процвітати в теплому і вологому середовищі, такому, як під нігтями. Якщо у вас довгі нігті, найкраще використовувати відповідну очищувальну щітку і гарячу мильну воду", - радить майстер по нігтях Ель.

Змініть салонний манікюр на домашній

В останні кілька днів, коли вірус перетворився в глобальну пандемію, експерти і чиновники в області охорони здоров'я тепер рекомендують скасовувати всі несуттєві зустрічі і виїзди, і закликають громадян практикувати соціальне дистанціювання. Це не означає, що ваш манікюр повинен страждати - ви можете слідкувати за нігтями самостійно, якщо у вас є ножиці, пилочка і лак (підійде навіть безбарвний).

Не кусайте нігті

Зараз ми живемо в час постійного стресу, який пробуджує всі погані звички - в тому числі і обгризання нігтів. Така звичка під час епідемії стає смертельно небезпечною - на нігтях скупчується величезна кількість шкідливих бактерій, до того ж, покусані нігті - це некрасиво. Ретельно мийте руки милом і знайдіть інший спосіб справлятися з нервами - наприклад, купіть стрес-бол.