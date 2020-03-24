Поради, як зняти гель-лак вдома та доглядати за нігтями вдома (Фото, Відео)

Під час карантину важливо дотримуватися гігієни, а будь-яке покриття на нігтях створює додаткові можливості для того, щоб на руках затримувалася інфекція. Крім того, без лаку або гель-лаку за період соціального дистанціювання ваші нігті зможуть відновитися, тому користуйтеся зволожуючими і відновлюючими засобами. А ще доглянуті природні нігті - це красиво!
До речі, відповідно до санітарних норм робити манікюр з покриттям забороняється лікарями. А крім того, протокол передбачає природний манікюр для членів королівської сім'ї Британії.
Недоліком будь-якого професійного манікюру, в тому числі гелевих / шелакових і акрилових нігтів, є те, що вони відростають, і в кінцевому підсумку їх потрібно оновлювати в салоні. Але що робити, якщо ви не можете потрапити в салон? Що якщо ви перебуваєте в самоізоляції?
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I hope everyone will have an amazing week! #KateMiddleton #CatherineMiddleton #DuchessofCambridge #PrinceWilliam #DukeofCambridge #PrinceHarry #dukeofsussex #PrinceCharles #QueenElizabeth #PrincessDiana #PrinceGeorge #PrincessCharlotte #PrinceLouis #PippaMiddleton #BuckinghamPalace #KensingtonPalace #royals #Britishroyals #royalfamily #Britain #Uk #England #Cambridge #MeghanMarkle #duchessofsussex
Звичайно, велика спокуса зняти (в більшості випадків - зірвати) шар салонного лаку, але для нігтя це, зрозуміло, дуже шкідливо, оскільки разом з лаком ви знімаєте і шар натурального нігтя. Тому майстри пропонують так званий Baggy-метод (метод мішка). З його допомогою ви зможете вберегти нігті від пошкодження, до того ж, вам не доведеться ризикувати власним здоров'ям і здоров'ям оточуючих, вирушаючи на манікюр.
Для зняття нігтів в домашніх умовах знадобляться:
Груба пилочка для нігтів
Полірування для нігтів
Великі ножиці для нігтів
Вата
Ацетон - розчинник, який використовується для і видалення лаку з поверхні нігтьової пластини
Великий поліетиленовий пакет на застібці (зіп-лок)
Велика чаша з теплою водою.
Як зняти гель-лак з нігтів в домашніх умовах: покрокова інструкція
Крок 1: відшліфувати верхній шар.
"У салонах на нігті зазвичай наноситься спеціальний шар верхнього покриттям, яке зберігає ваші нігті блискучими і новими протягом пари тижнів. Він також виступає в якості захисного бар'єру від пошкоджень ваших нігтів в повсякденних справах", - пояснює фахівець Ліллі Во.
Цей шар треба видалити, щоб ацетон міг швидше видалити фарбу. Удома ви можете використовувати для цього грубу пилочку для нігтів.
Крок 2: зрізати довжину.
Це досить просто. Більш короткі нігті - менше продукту для видалення - швидший процес. Зробіть довжину нігтів такою, щоб вона була вам комфортна.
Крок 3: Покладіть вату і ацетон в поліетиленовий пакет.
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У салонах зазвичай просочують вату ацетоном і покривають кожен кінчик пальця квадратами фольги. Ви можете зробити це вдома, однак Ліллі Во вважає, що «метод мішка» набагато простіший. Помістіть достатню кількість вати в сумку із застібкою-блискавкою і змочіть її ацетоном.
Крок 4: Покладіть руку в зіп-лок, потім покладіть руку в мішку в теплу воду і тримайте її там 10-15 хвилин.
Тепло діє як прискорювач для ацетону і швидше видалить лак з нігтів. У цей час можна дивитися телевізор.
Крок 5: Переконайтеся, що ваші пальці повністю покриті просоченою ацетоном ватою, і ворушіть пальцями, щоб допомогти процесу видалення лаку.
Крок 6: Повторіть ту ж процедуру для другої руки. Вимийте руки, коли закінчите.
Крок 7: Відшліфуйте зайве
Використовуйте пилку для нігтів, щоб вирівняти форму і прибрати небажані частки нігтів. Потім візьміть свій шліфувальний блок або пилку і проведіть по нігтю, щоб отримати гладку блискучу поверхню.
Як доглядати за нігтями під час карантину
Згідно з даними Центру з контролю за захворюваннями США, новий коронавірус може передаватися від людини до людини не тільки через краплі в повітрі, а й у результаті контакту шкіри з шкірою, а бактерії можуть накопичуватися під нігтями.
Ось кілька простих рекомендацій для підтримки оптимального здоров'я нігтів під час коронавируса.
Очищайте нігті
Переконайтеся, що ви миєте і дезінфікуєте виступаючу частину нігтя, а також тріщини навколо нього. "Віруси і бактерії можуть процвітати в теплому і вологому середовищі, такому, як під нігтями. Якщо у вас довгі нігті, найкраще використовувати відповідну очищувальну щітку і гарячу мильну воду", - радить майстер по нігтях Ель.
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Привет Прекрасного солнечного дня и крепкого здоровья Уже ждем встречи с тобой после карантина, надеемся, что разлука будет не долгой
Змініть салонний манікюр на домашній
В останні кілька днів, коли вірус перетворився в глобальну пандемію, експерти і чиновники в області охорони здоров'я тепер рекомендують скасовувати всі несуттєві зустрічі і виїзди, і закликають громадян практикувати соціальне дистанціювання. Це не означає, що ваш манікюр повинен страждати - ви можете слідкувати за нігтями самостійно, якщо у вас є ножиці, пилочка і лак (підійде навіть безбарвний).
Не кусайте нігті
Зараз ми живемо в час постійного стресу, який пробуджує всі погані звички - в тому числі і обгризання нігтів. Така звичка під час епідемії стає смертельно небезпечною - на нігтях скупчується величезна кількість шкідливих бактерій, до того ж, покусані нігті - це некрасиво. Ретельно мийте руки милом і знайдіть інший спосіб справлятися з нервами - наприклад, купіть стрес-бол.