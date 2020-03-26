Карантин розлучив Антоніо Бандераса з дружиною Ніколь

Новини шоу бізнесу:Знаменитий іспанський актор, зірка "Зорро" Антоніо Бандерас розповів, що через спалах коронавірусу у світі залишився сам.

Його дружина Ніколь Кемпел перебуває з рідними в Швейцарії, а сам актор – в Іспанії.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, не лише забирає здоров'я та життя людей, а й розлучає закоханих. Так, Антоніо Бандерас та Ніколь Кемпел через оголошення карантину опинилися у двох ріхних країнах і невідомо, коли зможуть побачитися. Днями актор, перебуваючи вдома, дав інтерв'ю телешоу El Hormiguero, в якому розповів свою історію. Про це повідомляє видання El Pais.

Антоніо був у Мадриді на зйомках фільму, та після новини про карантин самоізолювався у своєму маєтку в Малазі. Його дружина в той час залишилася з рідними в Женеві. Чоловік зізнався, що почувається, як Робінзон Крузо. На карантині він вирішив присвятити час домашнім справам.

Переглянути цей допис в Instagram Sin comentarios... @nickykim2807 Допис, поширений Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) 14 Лют 2020 р. о 10:30 PST

Я вичистив кухню, завантажив пральну машину і приготував їжу, зокрема, рис, який не шкідливий для мене. Живу, як справжній Робінзон Крузо, – розповів Бандерас.

59-річний актор зізнався, що непокоїться через свій бізнес. Він зазначив, що багато підприємств зазнає великих збитків. Також він належить до тієї групи людей, які перебувають в зоні ризику зараження.