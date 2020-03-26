Кайлі Дженнер пожертвувала 1 мільйон доларів у спалах коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Про це повідомила не сама зірка соцмереж, а лікар Таїс Аліабаді, яка приймала у Кайлі пологи два роки тому.

Про це повідомила не сама зірка соцмереж, а лікар Таїс Аліабаді, яка приймала у Кайлі пологи два роки тому. Тоді у блогерки народилась донечка Стормі від репера Тревіса Скотта.

Жінка зізналась, що "втратила дар мови, очі були наповні слізьми радості, а серце було переповнене вдячністю".

Я загадала бажання, щоб у наших відважних медичних працівників з'явилися захисні маски, і сьогодні моя мрія збулася. Одна з моїх пацієнток, прекрасний ангел, тільки що пожертвувала один мільйон доларів, щоб допомогти нам купити сотні тисяч масок та інших захисних засобів, – на радощах розповіла працівниця медичного закладу у США.

Разом з цим вона додала, що всі речі, куплені на пожертвування, будуть передані "на передову", адже "занадто багато масок в лікарнях зникають, перш ніж вони потрапляють до тих, хто в них має потребу в першу чергу". "Це щедра пожертва допоможе врятувати багато життів. З тобою наш світ став кращим", – константувала Таїс Аліабаді.

На допис не змогла не відреагувати Кайлі Дженнер, яка подякувала їй та всім медикам за неймовірну роботу в спалах коронавірусу.

Спасибі вам за всю ту любов і турботу, яку ви вкладаєте в усе, що робите! Ви – ангел на землі, – відповіла Дженнер.

Додамо, що станом на 25 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 18 923 людини. Загальна кількість інфікованих – 423 670 людини по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 100 тисяч людей. США наразі перебуває на третьому місці за кількістю підтверджених хворих на коронавірус – 68 573 заражених осіб, 1 036 смертельних випадків, та 428 тих, які вилікувались.