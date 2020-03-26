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Четвер, 26.03.2020
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Піжама і домашній затишок. Фото королеви Єлизавети на карантині

Піжама і домашній затишок. Фото королеви Єлизавети на карантині
13:32 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Після повідомлення про те, що принц Чарльз заразився коронавірусом, британське суспільство ще більше стурбоване здоров’ям 93-річної королеви.

Щоб заспокоїти і підбадьорити шанувальників британської королівської родини, палац опублікував фото королеви Єлизавети, яка провела телефонні переговори із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. У розмові з ним вона подякувала 405 тис добровольцям, які за останні 24 години приєдналися до національної системи здоров'я в боротьбі із поширенням коронавірусу.

На фото королева одягнена по-домашньому, проте її вбрання, як завжди, витримане в одному кольорі. Цього разу у бузковому.

Нагадаємо, 93-річна королева Єлизавета і 98-річний принц Філіп знаходяться зараз на карантині в Віндзорському замку. Вони поїхали туди на традиційні передвеликодні канікули, правда на тиждень раніше.

У середу, 25 березня, представники принца Чарльза повідомили, що його тест на коронавірус дав позитивний результат. На даний момент спадкоємець престолу почуває себе добре. Вважають, що він міг заразитися 13 березня через добу після того, як бачився із королевою, повідомило джерело Daily Mail.

Представник Букінгемського палацу повідомив, що королева Єлизавета почуває себе чудово. Вона виконує всі рекомендації.

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За повідомленням видання, поки немає підтвердженої інформації, чи пройшла королева тестування на наявність коронавірусу, але вона знаходиться в повній ізоляції. Принц Вільям і Кейт Міддлтон живуть зараз в маєтку Анмер Холл в Норфолку, в той час як принц Гаррі і Меган Маркл перебувають у Канаді.

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Все по темі:

Карантин, Принц Чарльз, Виндзорский замок, Пижама, Королева Єлизавета, Коронавірус.
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