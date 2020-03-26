Президент Гарвардського університету Лоуренс Бекоу і його дружина хворі на COVID-19

Новини шоу бізнесу:Тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Президент Гарвардського університету Лоуренс Бекоу і його дружина Адель Фліт Бэкоу показали позитивний результат тестування на коронавірус.

"Адель і я дізналися, що ми дали позитивний результат на COVID-19. У неділю у нас з'явилися симптоми - кашель спочатку, потім лихоманка, озноб і м'язові болі, - і ми зв'язалися з нашими лікарями в понеділок. Ми були протестовані вчора і тільки що отримали результати кілька хвилин тому", - сказав Бекоу в заяві у вівторок.

Новини про позитивний діагноз Бекоу щодо коронавірусу COVID-19 надійшли через два тижні після того, як Гарвард призупинив всі заняття і наказав студентам покинути кампус. Щорічні церемонії відкриття університету також були відкладені через спалах.

"Ми будемо приділяти час відпочинку і відновленню під час двотижневої ізоляції дома. Я наділений чудовою командою, і мої колеги візьмуть на себе більше відповідальності протягом наступних кількох тижнів, оскільки Адель і я зосереджені на тому, щоб просто одужати", - додав Бекоу.

Станом на вівторок в Сполучених Штатах Америки були підтверджені 59 987 випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося про те, що коронавірусною інфекцією заразився принц Чарльз. 19 березня стало відомо, що коронавірусом заразився князь Монако Альбер ІІ. Він став першим главою держави, тест якого дав позитивний результат на COVID-19.

Серед знаменитостей коронавірусом перехворіли Том Хенкс з дружиною Ритою Вілсон, актриса Ольга Куриленко і Рейчел Метьюз, дружина прем'єр-міністра Канади Софі Трюдо і дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонія Гомес. Глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж і найсексуальніший чоловік планети 2018 Ідріс Ельба. У актриси зі знаменитого серіалу "Гра престолів" Індіри Варми і продюсера Енді Коена також діагностували коронавірус.