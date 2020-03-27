Анджеліна Джолі пожертвувала 1 мільйон на благодійність

Новини шоу бізнесу:Голлівудська актриса Аджеліна Джолі приєдналася до цілої низки зірок, які жертвують гроші на благодійність у період пандемії коронавируса.

Аджеліна Джолі повідомила, що виділить $1 млн благодійній організації No Kid Hungry, яка забезпечує харчуванням дітей з малозабезпечених сімей, які раніше отримували додаткове харчування в школі. Гроші будуть розподілені між 30 штатами.

"Зараз більше мільярда дітей по всьому світу не відвідують школу через карантин, пов'язаний із коронавірусом", - сказала 44-річна актриса в заяві No Kid Hungry, повідомляє Daily Mail.

"Багато з цих дітей отримують повноцінне харчування саме в школі, а не вдома. У цьому числі тільки в США близько 22 млн дітей".

Анджеліна Джолі відома своєю благодійною діяльністю і продовжує активну співпрацю з ООН. У середу вона опублікувала звернення, в якому розповіла про створення глобальної коаліції ЮНЕСКО з питань освіти, яка займеться наданням допомоги в організації дистанційної освіти на період пандемії, яка охоплює все більше країн в усьому світі.