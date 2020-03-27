Лев Лещенко захворів коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Російський співак Лев Лещенко перебуває у лікарні, в нього дігагнозтували коронавірус.

Російський співак Лев Лещенко заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації з пневмонією, проте його стан поступово поліпшується.

Про це повідомив головний лікар міської клінічної лікарні №40 в Комунарці в російській столиці Денис Проценко на своїй сторінці в Facebook.

"Лев Лещенко надійшов до нас у стаціонар з клініко-рентгенологічною картиною пневмонії. Після дообстеження була підтверджена короновірусна етіологія пневмонії. У першу добу після надходження стан пацієнта погіршився - наросла задишка і знизилися показники оксигенації крові. У зв'язку з цим ми продовжили лікування в умовах відділення реанімації.

На сьогоднішній день стан пацієнта стабільний, і він не потребує додаткового кисню, і ми плануємо продовжити його лікування в госпітальному відділенні", - написав лікар.