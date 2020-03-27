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Катя Осадча поділилася іграми для малюків на карантині

Катя Осадча поділилася іграми для малюків на карантині
15:08 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Ведуча поділилася з батьками іграми, якими можна зайняти дитину на карантині.

Українська телеведуча Катя Осадча вважає, що карантин - випробування для сімей з маленькими дітьми, оскільки постійно доводиться вигадувати нові розваги для малюків. З цим зіткнулися і вони з Юрієм Горбуновим.

Про це ведуча "Світського життя" розповіла у своєму Instagram. "Карантин для батьків - окреме випробування. Нині, коли не можна на майданчики, та всі ізольовані по домівках, потрібно щодня вигадувати тисячі ігор для малюків. Івану три роки, тому розваги саме на цей вік", - написала Осадча.

Катерина зізналася, що Івана важко змусити щось робити самостійно, тому в хід йдуть спільні розваги. Кількома іграми Осадча поділилася зі своїми дописувачами.

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Гаряче - холодно

"Ми ховаємо різні речі по будинку і по черзі їх шукаємо. Хвилин на 20 можна відволікти Івана", - поділилася зіркова мама.

Ремонтні роботи

"У всіх хлопців такого віку напевно є іграшковий молоток. А решта - ваша фантазія, куди і що можна забити. Наприклад, іграшкові цвяхи можна забити в мило. Але все під наглядом", - радить ведуча.

Сортування

"Брати можна все. Макарони, крупи і овочі (тільки не забудьте їх помити). Взагалі для сортування підійде що завгодно. Також можна зібрати іграшки однотонних кольорів (частини конструктора) і запропонувати дитині розкласти всі деталі по кольорам", - говорить Осадча.

Улюбленим заняттям Івана є ліпка. Це може бути пластилін або солоне тісто для печива. Катерина та Юрій також грають з малюком в хованки, в доктора, складають конструктор, пазли, а також знаходять інші не менш цікаві заняття.

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Карантин, Мама, Діти, Ігри, Катерина Осадча, Телеведуча.
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