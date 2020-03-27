Надя Дорофєєва поділилась фільмами та серіалами які варто подивитися на карантині

Новини шоу бізнесу:Для того щоб не нудьгувати на карантині Надя Дорофєєва поділилася списком фільмів та серіалів які варто переглянути.

Українці до 24 квітня перебуватимуть на карантині – таке рішення днями ухвалив Кабінет Міністрів. Чим зайнятись у вільний час вдома, вирішила порадити співачка Надя Дорофєєва. У мережі вона опублікувала список фільмів та серіалів, які зможуть сподобатись кіноманам.

За словами артистки, у перший тиждень карантину чимало артистів ділились своїми улюбленими фільмами з прихильниками. Таким чином зірки закликали всіх дотримуватись режиму самоізоляції. Долучилась до своєрідної ініціативи і Надя Дорофєєва, яка опублікувала поради, що можна переглянути у вільний час.

Розпочала вона список з відео, які можна знайти у підписці Netflix.

До топу Наді Дорофєєвої увійшли:

Queer Eye – шоу

Love is blind – більше для дівчат

Проєкт Next in fashion – для любителів моди

Sex education – серіал

Серіали: