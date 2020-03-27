Надя Дорофєєва поділилась фільмами та серіалами які варто подивитися на карантині

Українці до 24 квітня перебуватимуть на карантині – таке рішення днями ухвалив Кабінет Міністрів. Чим зайнятись у вільний час вдома, вирішила порадити співачка Надя Дорофєєва. У мережі вона опублікувала список фільмів та серіалів, які зможуть сподобатись кіноманам.
За словами артистки, у перший тиждень карантину чимало артистів ділились своїми улюбленими фільмами з прихильниками. Таким чином зірки закликали всіх дотримуватись режиму самоізоляції. Долучилась до своєрідної ініціативи і Надя Дорофєєва, яка опублікувала поради, що можна переглянути у вільний час.
Розпочала вона список з відео, які можна знайти у підписці Netflix.
До топу Наді Дорофєєвої увійшли:
Серіали: