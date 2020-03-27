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Надя Дорофєєва поділилась фільмами та серіалами які варто подивитися на карантині

Надя Дорофєєва поділилась фільмами та серіалами які варто подивитися на карантині
23:57 Пт, 27 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Для того щоб не нудьгувати на карантині Надя Дорофєєва поділилася списком фільмів та серіалів які варто переглянути.

Українці до 24 квітня перебуватимуть на карантині – таке рішення днями ухвалив Кабінет Міністрів. Чим зайнятись у вільний час вдома, вирішила порадити співачка Надя Дорофєєва. У мережі вона опублікувала список фільмів та серіалів, які зможуть сподобатись кіноманам.

За словами артистки, у перший тиждень карантину чимало артистів ділились своїми улюбленими фільмами з прихильниками. Таким чином зірки закликали всіх дотримуватись режиму самоізоляції. Долучилась до своєрідної ініціативи і Надя Дорофєєва, яка опублікувала поради, що можна переглянути у вільний час.

Розпочала вона список з відео, які можна знайти у підписці Netflix.

До топу Наді Дорофєєвої увійшли:

  • Queer Eye – шоу
  • Love is blind – більше для дівчат
  • Проєкт Next in fashion – для любителів моди
  • Sex education – серіал

Серіали:

  • "Менталіст"
  • "Ейфорія"
  • "Дивовижна Місіс Мейзел"
  • "Друзі"
  • "Чорнобиль"
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Все по темі:

Шоу, Карантин, Фильмі, Співачка, Серіали, Поради, Надя Дорофєєва.
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