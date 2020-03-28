Реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи" буде стартувати 2021 року

Новини шоу бізнесу:Через пандемію коронавірусу, організатори реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи" вирішили відтермінувати зйомки.

Модельне шоу, яке 6 років поспіль виходило восени на "Новому каналі" глядачі зможуть побачити, аж через рік, у 2021 році.

Багато фанатів чекали на появу шоу осінню, адже це мав бути по-справжньому особливий ефір. Основна його "фішка" – повернення учасниць з минулих шести сезонів.

"Щоб зробити якісний контент до осіннього сезону, ми повинні були увійти в зйомки не пізніше 1 квітня. У зв’язку з продовженням карантину ми цього здійснити, на наш превеликий жаль, не можемо", – пояснила рішення генеральний директор Нового каналу Ольга Задорожна.

Що цікаво, 25 учасниць, які мали увійти в новий сезон "Супер топ-модель по-українськи" на сайті "Нового каналу" обирали телеглядачі протягом 2,5 місяців.

Генеральна директорка зазначила, що команда модного проєкту буде намагатися зробити все для того, щоб у суперсезоні глядачі побачили як своїх фавориток, так і улюблених експертів та ведучу проєкту.