Том Генкс з дружиною повернулися додому після лікування

Новини шоу бізнесу:Відомий голлівудський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон, перебуваючи в Австралії, заразилися коронавірусом.

Там вони пройшли курс лікування і вже вчора, 27 березня, повернулися додому в Америку.

Коронавірус з неймовірною швидкістю шириться світом і лякає людей у різних куточках планети. COVID-19 зафіксований на всіх континентах, окрім Антарктиди. Він нещадно вражає сотні тисяч осіб по всьому світу. Не оминає і знаменитостей. Зірка Голлівуду Том Генкс та його дружина також зазнали ураження цим захворюванням. Проте подружжю вдалося швидко одужати та повернутися додому.

Том та Рита дотримувалися рекомендацій лікарів, перебували на карантині, тож їм вдалося швидко одужати та повернутися з Австралії додому. Папараці зафіксували, що пара приземлилася в Лос-Анджелесі в п'ятницю, 27 березня. Актори пройшли складне випробування далеко від рідних і зараз виглядають неймовірно щасливими, бо нарешті повернулися до рідної домівки.

Том Генкс та Рита Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії. Про це вони розповіли 12 березня. Відчувши перші симптоми, пара одразу звернулася до лікарів. Тести на COVID-19 показали позитивний результат і акторів госпіталізували.

17 березня син подружжя розповів, що батьки почуваються добре і їх вже виписали з лікарні. Проте Рита і Том дотримувалися карантину, щоб не наражати на небезпеку інших.

Зазначимо, станом на 27 березня у світі зафіксували 597 304 випадки зараження коронавірусом, з яких 27 364 летальні. Вдалося одужати 132 490 людям. Найбільше підтверджених випадків у США – 104 661. На другому місці Італія. Там кількість хворих складає 86 498 осіб, а за останню добу зафіксували 919 смертей. Для збереження здоров'я та життя – залишайтеся вдома, а при перших сипмтомах захворювання – звертайтеся до сімейного лікаря.