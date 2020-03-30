Енріке Іглесіас показав відео з маленьким сином

Новини шоу бізнесу:Іспанський співак Енріке Іглесіас вирішив порадувати фанів позитивним відео зі своїм дворічним сином Ніколасом.

Артист опублікував в Instagram ролик із чарівним малям, який весело сміється, граючись з татом. У підписі до відео Іглесіас повідомив, що їхня сім'я весело проводить карантин:

"Кращий спосіб проводити час вдома. Сміятися та любити", - написав зірковий тато.

Нагадаємо, наприкінці січня Іглесіас і його кохана, тенісистка Анна Курнікова знову стали батьками. 30 січня у пари народилася дочка, яку назвали Машею.

Варто зазначити, що зіркові батьки відмовилися від повного імені Марія і назвали дочку саме Машею.

У пари, яка, за чутками, нещодавно узаконила свої стосунки, також є двоє старших дітей - близнюки Ніколас і Люсі.