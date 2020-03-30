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Понеділок, 30.03.2020
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Енріке Іглесіас показав відео з маленьким сином

Енріке Іглесіас показав відео з маленьким сином
00:28 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Іспанський співак Енріке Іглесіас вирішив порадувати фанів позитивним відео зі своїм дворічним сином Ніколасом.

Артист опублікував в Instagram ролик із чарівним малям, який весело сміється, граючись з татом. У підписі до відео Іглесіас повідомив, що їхня сім'я весело проводить карантин:

"Кращий спосіб проводити час вдома. Сміятися та любити", - написав зірковий тато.

Нагадаємо, наприкінці січня Іглесіас і його кохана, тенісистка Анна Курнікова знову стали батьками. 30 січня у пари народилася дочка, яку назвали Машею.

 
 
 
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Best way to spend time at home #laugh and #love

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Варто зазначити, що зіркові батьки відмовилися від повного імені Марія і назвали дочку саме Машею.

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У пари, яка, за чутками, нещодавно узаконила свої стосунки, також є двоє старших дітей - близнюки Ніколас і Люсі.

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Энрике Иглесиас, Артист, Анна Курникова.
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