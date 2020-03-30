Скачать
Понеділок, 30.03.2020
В Україні 5,4% хворих з коронавірусом становлять діти віком до 10 років
В Україні 5,4% хворих з коронавірусом становлять діти віком до 10 років
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Музей Ван Гога в Нідерландах проводить онлайн екскурсії
Музей Ван Гога в Нідерландах проводить онлайн екскурсії

Британська модель Кара Делевінь та її кохана Ешлі Бенсон завели домашніх тварин

Британська модель Кара Делевінь та її кохана Ешлі Бенсон завели домашніх тварин
02:53 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Поки у світі стрімко розвивається пандемія коронавірусу і всі сидять по домівках на карантині, закохана пара Ешлі та Кари вирішили взяти на опіку двох цуценят.

Згодом пара поверне їх у притулок, щоб ті знайшли собі постійне житло

На своїй сторінці в інстаграмі Кара Делевінь опублікувала ніжне фото, на якому обіймає маленьких собачок Боуї і Хендрікса. "Як чудово виховувати цих "мілашок" під час карантину. Ви теж повинні!" – підписала фото Делевінь.

У свою чергу Ешлі Бенсон теж вирішила на пам'ять сфотографуватись з цуценям Боуї, який, напевно, більше прийшовся їй до душі, та залишила коментар: "Він шукає будинок, і він такий нудотний жук". Дівчина також запитала, хто з її підписників погодився б взяти на постійне утримання її нового друга.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Fostering these cuties during quarantine and you should too! Thank you @thelabellefoundation #Bowie & #Hendrix

Допис, поширений Cara Delevingne (@caradelevingne)

Додамо, що це не перший випадок, коли голлівудські зірки беруть на утримання тварин під час карантину. Дівчина Ді Капріо Каміла Морроне теж нещодавно взяла з притулку миловидного собаку. А загалом, притулки зараз не страждають від недостатньої уваги, адже люди залишаються самі вдома у час карантину, тому, щоб їм не було так самотньо, беруть на постійне або ж тимчасове утримання тварин із притулків.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Bowie he’s looking for a home and is such a snuggle bug @thelabellefoundation

Допис, поширений Ashley Benson (@ashleybenson)

Батьки постять в мережу кумедні фото з карантину

У виданні Bloomberg навіть повідомляли, що  в притулках Нью-Йорка собак і кішок майже не залишилось. Така ж тенденція спостерігається і в інших містах США. Таку поведінку психологи пояснюють тим, що люди відчувають себе самотньо в самоізоляції.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эшли Бенсон, Кара Делевинь, Тварини, Притулок, Цуценята.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
02 У Португалії від коронавірусу помер 14-річний хлопець
03 На Буковині троє пацієнтів досі у важкому стані
04 ЄС закликав уряд належно профінансувати Суспільне
05 Зеленський: понад 25% хворих медсистема не витримає (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україну чекають дощі та мокрий сніг
Україну чекають дощі та мокрий сніг
Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом
Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом
Коронавірус виявили у ще одного депутата
Коронавірус виявили у ще одного депутата
Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку
Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся