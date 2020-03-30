Британська модель Кара Делевінь та її кохана Ешлі Бенсон завели домашніх тварин

Згодом пара поверне їх у притулок, щоб ті знайшли собі постійне житло
На своїй сторінці в інстаграмі Кара Делевінь опублікувала ніжне фото, на якому обіймає маленьких собачок Боуї і Хендрікса. "Як чудово виховувати цих "мілашок" під час карантину. Ви теж повинні!" – підписала фото Делевінь.
У свою чергу Ешлі Бенсон теж вирішила на пам'ять сфотографуватись з цуценям Боуї, який, напевно, більше прийшовся їй до душі, та залишила коментар: "Він шукає будинок, і він такий нудотний жук". Дівчина також запитала, хто з її підписників погодився б взяти на постійне утримання її нового друга.
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Fostering these cuties during quarantine and you should too! Thank you @thelabellefoundation #Bowie & #Hendrix
Додамо, що це не перший випадок, коли голлівудські зірки беруть на утримання тварин під час карантину. Дівчина Ді Капріо Каміла Морроне теж нещодавно взяла з притулку миловидного собаку. А загалом, притулки зараз не страждають від недостатньої уваги, адже люди залишаються самі вдома у час карантину, тому, щоб їм не було так самотньо, беруть на постійне або ж тимчасове утримання тварин із притулків.
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Bowie he’s looking for a home and is such a snuggle bug @thelabellefoundation
У виданні Bloomberg навіть повідомляли, що в притулках Нью-Йорка собак і кішок майже не залишилось. Така ж тенденція спостерігається і в інших містах США. Таку поведінку психологи пояснюють тим, що люди відчувають себе самотньо в самоізоляції.