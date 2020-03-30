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Понеділок, 30.03.2020
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Популярний російський співак Валерій Леонтьєв натякнув, що підхопив COVID-19

Популярний російський співак Валерій Леонтьєв натякнув, що підхопив COVID-19
01:27 Сьогодні Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

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Популярний російський співак Валерій Леонтьєв перелякав фанатів, натякнувши підписникам, що зараження коронавірусом підтвердилося.

Співак процитував фрагмент "Сцени з Фауста" Олександра Пушкіна:

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена. 

Нагадаємо, Валерій Леонтьєв був одним з гостей святкування дня народження сестри продюсера Ігоря Крутого, на якому був присутній заражений коронавірусом співак Лев Лещенко.

"Всі позаражались від Лещенка на дні народження сестри Крутого", - зазначила Собчак. За її словами, всім, хто знаходився на заході, варто бути уважнішими до свого здоров'я і самопочуття.

Стверджується, що на цьому заході був присутній і композитор Ігор Ніколаєв, якого госпіталізували 26 березня з підозрою на коронавірус в лікарню в Комунарка, а також інші російські зірки.

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Як повідомляє Telegram-канал "НеМалахов", там також були співаки Олег Газманов, Валерій Леонтьєв, Олександр Розенбаум, співачки Ані Лорак та Алсу.

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Все по темі:

Instagram, Шоу-биз, Росія, Співак, Коронавірус, Валерій Леонтьєв, Вірш.
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