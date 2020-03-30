Популярний російський співак Валерій Леонтьєв натякнув, що підхопив COVID-19

Новини шоу бізнесу:Артист опублікував вірш, яким стурбував фанатів.

Популярний російський співак Валерій Леонтьєв перелякав фанатів, натякнувши підписникам, що зараження коронавірусом підтвердилося.

Співак процитував фрагмент "Сцени з Фауста" Олександра Пушкіна:

Корабль испанский трехмачтовый,

Пристать в Голландию готовый:

На нем мерзавцев сотни три,

Две обезьяны, бочки злата,

Да груз богатый шоколата,

Да модная болезнь: она

Недавно вам подарена.

Нагадаємо, Валерій Леонтьєв був одним з гостей святкування дня народження сестри продюсера Ігоря Крутого, на якому був присутній заражений коронавірусом співак Лев Лещенко.

"Всі позаражались від Лещенка на дні народження сестри Крутого", - зазначила Собчак. За її словами, всім, хто знаходився на заході, варто бути уважнішими до свого здоров'я і самопочуття.

Стверджується, що на цьому заході був присутній і композитор Ігор Ніколаєв, якого госпіталізували 26 березня з підозрою на коронавірус в лікарню в Комунарка, а також інші російські зірки.

Як повідомляє Telegram-канал "НеМалахов", там також були співаки Олег Газманов, Валерій Леонтьєв, Олександр Розенбаум, співачки Ані Лорак та Алсу.