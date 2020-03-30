Популярний російський співак Валерій Леонтьєв натякнув, що підхопив COVID-19

Популярний російський співак Валерій Леонтьєв перелякав фанатів, натякнувши підписникам, що зараження коронавірусом підтвердилося.
Співак процитував фрагмент "Сцени з Фауста" Олександра Пушкіна:
Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.
Нагадаємо, Валерій Леонтьєв був одним з гостей святкування дня народження сестри продюсера Ігоря Крутого, на якому був присутній заражений коронавірусом співак Лев Лещенко.
"Всі позаражались від Лещенка на дні народження сестри Крутого", - зазначила Собчак. За її словами, всім, хто знаходився на заході, варто бути уважнішими до свого здоров'я і самопочуття.
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Корабль испанский трехмачтовый, Пристать в Голландию готовый: На нем мерзавцев сотни три, Две обезьяны, бочки злата, Да груз богатый шоколата, Да модная болезнь: она Недавно вам подарена. Всё утопить. Читаем! #читаем #читайтекниги #сидимдома #коронавирус #неболейте #валерийлеонтьев #леонтьев #valeryleontiev
Стверджується, що на цьому заході був присутній і композитор Ігор Ніколаєв, якого госпіталізували 26 березня з підозрою на коронавірус в лікарню в Комунарка, а також інші російські зірки.
Як повідомляє Telegram-канал "НеМалахов", там також були співаки Олег Газманов, Валерій Леонтьєв, Олександр Розенбаум, співачки Ані Лорак та Алсу.