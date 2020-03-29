Ана де Армас похизувалась стрункою фігурою на обкладинці Vogue

Новини шоу бізнесу:Тепер же актриса взяла участь в ефектною фотосесії.

Прем'єру фільму про агента 007 "Не час помирати", в якому голлівудська актриса Ана Ана де Армас зіграла роль дівчини Бонда, довелося перенести через пандемію. Але шанувальники зірки отримали можливість помилуватися нею на нових знімках.

Кубино-іспанська актриса стала героїнею квітневого номера іспанської версії Vogue. На обкладинці видання вона постала в шкіряному комплекті з кроп-топа і облягає спідниці.

Стилісти не стали відмовлятися від вигідного поєднання укороченого топа і спідниці-олівець. Ана приміряла асиметричний чорний верх в дуеті з рожевою спідницею з красивою драпіруванням. Сексуальна фігура дівчини була показана у всій красі на кількох провокаційних кадрах.

Зйомка вийшла дуже чуттєвою, візажисти зробили ставку на природну красу нової обраниці Бена Аффлека. Актор офіційно розлучився з Дженніфер Гарнер два роки тому після 13 років шлюбу.