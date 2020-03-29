Скачать
Понеділок, 30.03.2020
В Україні 5,4% хворих з коронавірусом становлять діти віком до 10 років
В Україні 5,4% хворих з коронавірусом становлять діти віком до 10 років
Родини Героїв Небесної сотні вимагають повернути "справи Майдану" Трепаку
Родини Героїв Небесної сотні вимагають повернути "справи Майдану" Трепаку
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Музей Ван Гога в Нідерландах проводить онлайн екскурсії
Музей Ван Гога в Нідерландах проводить онлайн екскурсії

Ана де Армас похизувалась стрункою фігурою на обкладинці Vogue

Ана де Армас похизувалась стрункою фігурою на обкладинці Vogue
23:03 Нд, 29 Березень 2020 Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Тепер же актриса взяла участь в ефектною фотосесії.

Прем'єру фільму про агента 007 "Не час помирати", в якому голлівудська актриса Ана Ана де Армас зіграла роль дівчини Бонда, довелося перенести через пандемію. Але шанувальники зірки отримали можливість помилуватися нею на нових знімках.

Кубино-іспанська актриса стала героїнею квітневого номера іспанської версії Vogue. На обкладинці видання вона постала в шкіряному комплекті з кроп-топа і облягає спідниці.

Стилісти не стали відмовлятися від вигідного поєднання укороченого топа і спідниці-олівець. Ана приміряла асиметричний чорний верх в дуеті з рожевою спідницею з красивою драпіруванням. Сексуальна фігура дівчини була показана у всій красі на кількох провокаційних кадрах.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

@vogue_spain Abril 2020

Допис, поширений A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

Новинки декору, які прикрасять ваше житло

Зйомка вийшла дуже чуттєвою, візажисти зробили ставку на природну красу нової обраниці Бена Аффлека. Актор офіційно розлучився з Дженніфер Гарнер два роки тому після 13 років шлюбу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Голливуд, Фигура, Роман, Vogue, Ана де Армас, Зірки, Обкладинка, Бен Афлек.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
02 У Португалії від коронавірусу помер 14-річний хлопець
03 На Буковині троє пацієнтів досі у важкому стані
04 ЄС закликав уряд належно профінансувати Суспільне
05 Зеленський: понад 25% хворих медсистема не витримає (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україну чекають дощі та мокрий сніг
Україну чекають дощі та мокрий сніг
Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом
Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом
Коронавірус виявили у ще одного депутата
Коронавірус виявили у ще одного депутата
Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку
Легендарна італійська актриса Софі Лорен постраждала від нещасного випадку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся