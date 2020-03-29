Зірка фільму "Крокодил Данді" Марк Блум помер від СOVID-19

Сумну новину підтвердили представники актора, повідомляє The Wrap.
Триб'ют Блуму, з яким вона зіграла в комедії 1985-го року "Марні пошуки Сьюзен", розмістила в своєму Instagram і співачка Мадонна. Вона назвала його видатною людиною та другом.
"...Я пригадую його веселим, теплим, люблячим і професіоналом", - поділилася Мадж.
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I Want to Acknowledge the Passing of a remarkable Human, fellow actor and friend Mark Blum, who succumbed to Coronavirus. This is really tragic and my heart goes out to him, his family and his loved ones. I remember him as funny warm, loving .and professional when we made Desperately Seeking Susan in 1985!! Another reminder that this virus is no joke, nothing to be casual about or pretend wont affect us in some way. we need to stay grateful -be hopeful- help each other-and follow the quarantine rules! #covid_19 #markblum #desperatelyseekingsusan
Співачка закликала прийняти цю трагедію як іще одне нагадування: коронавірус - це не жарт, і треба берегти себе та одне одного, не нехтуючи правилами карантину.
Марк Блум багато грав і в кіно, і в серіалах. Іще один відомий фільм із ним - "Крокодил Данді". Нещодавно він з'явився в невеликій ролі в серіалі "Ти".