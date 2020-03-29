Зірка фільму "Крокодил Данді" Марк Блум помер від СOVID-19

Новини шоу бізнесу:Американський актор Марк Блум помер від хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом. Йому було 69 років.

Сумну новину підтвердили представники актора, повідомляє The Wrap.

Триб'ют Блуму, з яким вона зіграла в комедії 1985-го року "Марні пошуки Сьюзен", розмістила в своєму Instagram і співачка Мадонна. Вона назвала його видатною людиною та другом.

"...Я пригадую його веселим, теплим, люблячим і професіоналом", - поділилася Мадж.

Співачка закликала прийняти цю трагедію як іще одне нагадування: коронавірус - це не жарт, і треба берегти себе та одне одного, не нехтуючи правилами карантину.

Марк Блум багато грав і в кіно, і в серіалах. Іще один відомий фільм із ним - "Крокодил Данді". Нещодавно він з'явився в невеликій ролі в серіалі "Ти".