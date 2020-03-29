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Скандальні подробиці повернення співачки MARUV в Україну з Росії

Скандальні подробиці повернення співачки MARUV в Україну з Росії
17:52 Сьогодні Телеграф tabloid.pravda.com.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Співачка MARUV не може повернутися з Москви до Києва через закриті кордони і карантин.

Для того, щоби з’ясувати ситуацію, вона зателефонувала до українського консульства і, з її слів, натрапила на повну байдужість та неосвіченість.

У сторі свого Instagram артистка вилаяла консульство, назвавши його конченим.

"Друзі, я зараз просто в шоці. У величезному. Я зараз додзвонювалася в консульство українське, щоб мені пояснили, як мені потрапити додому, і які варіанти є. І це просто кончене та найнеосвіченіше консульство!!!" - обурилася Maruv.

 "Дівчина-оператор просто психована. І вдруге, коли я передзвонюю, щоб отримати інформацію, вона просто скидає. Навіть не беруть слухавку. Не можуть пояснити, що до чого, коли ти говориш, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше і потрапити додому", - поскаржилася співачка, яка постійно їздить до Росії з концертами.

"Я хочу одне сказати - так не поступають. Так діла не буде. В інших країнах за своїх громадян стоять, а в нашій просто дупу витирають. Більш того - це схоже на упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають в Росії. У мене такий самий паспорт, як у вас. Такі ж права, гарантовані мені конституцією", - заявила співачка.

 
 
 
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Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь - это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом - это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое - это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать - это нормально! Продолжение в комментариях

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

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Пізніше, побачивши дуже негативну реакцію у мережі на її обурення, артистка написала пост і показала, які коментарі їй шлють люди. 

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Все по темі:

Скандал, Карантин, Росія, "Кордон", MARUV, Україна, Співачка, Повернення.
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