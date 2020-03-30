Холостяк-10: як пройшла четверта церемонія роз та хто покинув проєкт

Новини шоу бізнесу:Реаліті покинула одна учасниця.

27 березня на телеканалі СТБ вийшов четвертий випуск десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк", який пройшов в Таїланді. На цьому тижні проект покинула одна учасниця.

Церемонія троянд видалася дуже хвилюючою для багатьох дівчат, проте майже всі учасниці отримали свою заповітну квітку. Не дісталася троянда лише одній дівчині - 22-річній Юлії.

Під час групового побачення Макс зрозумів, що дівчина не зможе його підтримати, якщо він раптом опиниться у складній ситуації.

Юля дуже любить богемне життя, через що її на проекті навіть назвали "дорогою". А на побаченні, де потрібно було доглядати за маленьким слоником, дівчина висловлювала своє невдоволення.

"Життя складається не тільки з красивих і яскравих моментів. І я не впевнений, що в складні моменти ти будеш зі мною", - сказав холостяк і проводив учасницю до авто.

Юля в свою чергу заявила, що вони з Максом просто дуже різні, хоча раніше неодноразово говорила зворотне.

"Ми різні люди: він не мій принц, а я не його принцеса", - сказала дівчина дорогою додому.