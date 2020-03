Батько Девіда Бекхема одружиться з мільйонеркою

Відомо, що Тед Бекхем та Гіларі Мередіт познайомилися рік тому. Нове кохання Тед зустрів на одному з благодійних проєктів, на якому вони з Гіларі допомагали ветеранам. Про заручини Мередіт повідомила у твіттері.

"У той час, як у світі відбуваються куди більш важливі речі, ми хочемо поділитися щастям і оголошуємо про заручини. Бережіть себе", – написала Мередіт.

Кохана Теда Бекхема є відомою британською адвокаткою, яка заробила на судових процесах десятки мільйонів доларів.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni

— Hilary Meredith (@HMhelpforforces) March 26, 2020