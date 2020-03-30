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Батько Девіда Бекхема одружиться з мільйонеркою

Батько Девіда Бекхема одружиться з мільйонеркою
22:22 Пн, 30 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Батько екс-футболіста Девіда Бекхема вирішив одружитися. Його обраницею стала Гіларі Мередіт, яка молодша від нього на 10 років.

Відомо, що Тед Бекхем та Гіларі Мередіт познайомилися рік тому. Нове кохання Тед зустрів на одному з благодійних проєктів, на якому вони з Гіларі допомагали ветеранам. Про заручини Мередіт повідомила у твіттері.

"У той час, як у світі відбуваються куди більш важливі речі, ми хочемо поділитися щастям і оголошуємо про заручини. Бережіть себе", – написала Мередіт.

Кохана Теда Бекхема є відомою британською адвокаткою, яка заробила на судових процесах десятки мільйонів доларів.

 

Батькові екс-футболіста знадобилося чимало часу, аби наважитися на другий шлюб. Зі своєю першою дружиною Сандрою він розлучився ще 18 років тому, після 33 років подружнього життя. У їхньому союзі народилося троє дітей.

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За чутками ЗМІ, зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхем, не задоволені вибором батька. Поки що, вони не коментують рішення Бекхема старшого, втім відомо, що Вікторія Бекхем відмовилася запросити 27-річну дочку Мередіт на сімейне свято.

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Дэвид Бекхэм, Весілля, Одруження, Тед Бекхэм, Гіларі Мередіт.
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