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Netflix запропонував ідею, щоби люди залишалися вдома

Netflix запропонував ідею, щоби люди залишалися вдома
02:24 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Представники стрімінгової компанії Netflix придумали оригінальний спосіб, як змусити людей залишатись вдома під час карантину.

У США встановили великі бігборди зі спойлерами найпопулярніших шоу Netflix. Плакати розкривають найгостріші деталі фільмів і серіалів, тому прогулянки містом для кіноманів може зіпсувати їм настрій. Таким чином Netflix оригінально закликав людей залишатись вдома на самоізоляції. 

Оригінальну ідею подали учні Miami Ad School. Саме вони запропонували встановити щити зі спойлерами. Наразі Netflix розповів, що буде в епізодах серіалів "Дивні дива", "Нарки" та "Любов сліпа".

Якщо вірус не завадить вам вийти, то можливо зможуть ці спойлери, – заявили представники Netflix. 

Станом на 29 березня у США підтвердили COVID-19 у 142 178 осіб. З них померло від ускладнень – 2 484 людини. Водночас одужати вдалось 1095 інфікованим. За розрахунками західних ЗМІ, цього вікенду кожних 17 хвилин в Нью-Йорку помирала людина від коронавірусу. Окрім цього, всього за добу кількість інфікованих зросла на 20 тисяч. 

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Такі дані спричинені тим, що люди нехтують порадами ВООЗ та уряду і виходять на вулиці. Водночас Дональд Трамп вирішив поки не вводити жорсткий карантин у країні, як це зробили в Італії. 

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Карантин, Спойлер, Netflix, Коронавірус, Сераіли.
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