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Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19
Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19

Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19

Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19
12:32 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Джон Каллахан пішов на 66 році життя.

У віці 66 років помер Джон Каллахан, актор серіалів "Санта-Барбара", "Всі мої діти" і "Відчайдушні домогосподарки". Видання New York Post повідомляє, що смерть наступила в результаті серцевого нападу і не пов'язана з ускладненнями коронавірусу.

Смерть актора в Instagram підтвердила його колишня дружина Єва Ла Ру. "Без твоєї грандіозної, товариської особистості в наших серцях назавжди залишиться дірка. Ми спустошені, мій чудовий друг, партнер і люблячий батько, - написала вона. - Я зараз абсолютно не знаходжу слів. Сподіваюся, на небесах є бейсбол, і твоя команда завжди перемагає! Янки тільки-но втратили свого найбільшого шанувальника".

З 1989 по 1992 рік Джон Каллахан грав в "Санта-Барбарі" роль Крейга Ханта, одного з чотирьох сиріт, спраглих помсти за смерть Кассандри Бенедикт, прийомнрї дитини Кепвеллів. Крейг був найнебезпечнішим з чотирьох через його зв'язків з босом мафії Ентоні Тонеллі. Він проник в родину Кевелл, спокусив Келлі Кепвелл і замінив Мейсона на посаді правої руки Сісі Кепвелла.

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У серіалі "Відчайдушні домогосподарки" актор з'являється в ролі Стена в перших епізодах другого сезону.

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Вирус, Санта-Барбара, Помер, Covid-19, Джон Каллахан.
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