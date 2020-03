Меган Маркл і принц Гаррі не матимуть державну охорону в США

В кінці минулого тижня в ЗМІ з’явилися чутки про те, що принц Гаррі і Меган Маркл залишили острів Ванкувер у Канаді, де вони жили останні три місяці і переїхали до Лос-Анджелеса, рідного міста Меган Маркл. За інформацією видання People, пара проживає зараз у віддаленому маєтку в Лос-Анджелесі.

Дональд Трамп на своїй офіційній сторінці в Twitter "привітав" членів королівської британської родини в США.

"Я великий друг і шанувальник Королеви і Великобританії. Мені повідомили, що Гаррі і Меган, які залишили королівство, будуть постійно проживати в Канаді. Зараз вони з Канади перебралися до США, проте США не буде платити за їхню охорону. Вони самі повинні платити!", - заявив він.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020