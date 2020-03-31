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Меган Маркл і принц Гаррі не матимуть державну охорону в США

Меган Маркл і принц Гаррі не матимуть державну охорону в США
06:20 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Президент США Дональд Трамп прокоментував переїзд герцога і герцогині Сассекських і їхнє бажання оселитися в США.

В кінці минулого тижня в ЗМІ з’явилися чутки про те, що принц Гаррі і Меган Маркл залишили острів Ванкувер у Канаді, де вони жили останні три місяці і переїхали до Лос-Анджелеса, рідного міста Меган Маркл. За інформацією видання People, пара проживає зараз у віддаленому маєтку в Лос-Анджелесі.

Дональд Трамп на своїй офіційній сторінці в Twitter "привітав" членів королівської британської родини в США.

"Я великий друг і шанувальник Королеви і Великобританії. Мені повідомили, що Гаррі і Меган, які залишили королівство, будуть постійно проживати в Канаді. Зараз вони з Канади перебралися до США, проте США не буде платити за їхню охорону. Вони самі повинні платити!", - заявив він.

 

Представник принца Гаррі і Меган Маркл відреагував на слова Трампа, заявивши, що "герцог і герцогиня Сассекські не планують просити в уряду США кошти на охорону. Для цих потреб було залучено приватні кошти".

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Нагадаємо, 31 березня 2020 року принц Гаррі і Меган Маркл офіційно припиняють виконувати обов’язки членів королівської родини. На початку січня пара оголосила про своє бажання відмовитися від обов’язків старших членів королівської родини і стати фінансово незалежними.

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США, Лос-Анджелес, Президент США, Дональд Трамп, Герцоги, Сассекські, Охорона.
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