Меган Маркл і принц Гаррі не матимуть державну охорону в США

Новини шоу бізнесу:Президент США Дональд Трамп прокоментував переїзд герцога і герцогині Сассекських і їхнє бажання оселитися в США.

В кінці минулого тижня в ЗМІ з’явилися чутки про те, що принц Гаррі і Меган Маркл залишили острів Ванкувер у Канаді, де вони жили останні три місяці і переїхали до Лос-Анджелеса, рідного міста Меган Маркл. За інформацією видання People, пара проживає зараз у віддаленому маєтку в Лос-Анджелесі.

Дональд Трамп на своїй офіційній сторінці в Twitter "привітав" членів королівської британської родини в США.

"Я великий друг і шанувальник Королеви і Великобританії. Мені повідомили, що Гаррі і Меган, які залишили королівство, будуть постійно проживати в Канаді. Зараз вони з Канади перебралися до США, проте США не буде платити за їхню охорону. Вони самі повинні платити!", - заявив він.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Представник принца Гаррі і Меган Маркл відреагував на слова Трампа, заявивши, що "герцог і герцогиня Сассекські не планують просити в уряду США кошти на охорону. Для цих потреб було залучено приватні кошти".

Нагадаємо, 31 березня 2020 року принц Гаррі і Меган Маркл офіційно припиняють виконувати обов’язки членів королівської родини. На початку січня пара оголосила про своє бажання відмовитися від обов’язків старших членів королівської родини і стати фінансово незалежними.