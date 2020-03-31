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"То був фільм, а це - справжнє життя", - зірки фільму Contagion закликали дотримуватись карантину

"То був фільм, а це - справжнє життя", - зірки фільму Contagion закликали дотримуватись карантину
01:28 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Зірка фільму Зараза (Contagion), популярність якого зросла з поширенням коронавірусу, закликали фанатів слухатися експертів щодо коронавірусу.

"То був фільм. А це - справжнє життя", - заявив актор Метт Деймон, що зіграв в фільмі 2011 року людину, несприйнятливу до вірусу.

Метт Деймон, а також його колеги по фільму Зараза Кейт Вінслет, Лоуренс Фішберн і Дженніфер Елі об'єдналися з вченими з Школи громадської охорони здоров'я Університету Колумбії, щоб випустити публічні оголошення про способи стримування вірусу.

"У фільмі я зіграла епідеміолога, яка намагається зупинити поширення вірусу. Щоб підготуватися до ролі, я провела багато часу з кращими професіоналами з охорони здоров'я у світі. І що було найважливіше, чого вони мене навчили? Мийте свої руки, ніби ваше життя залежить від цього", - розповіла Кейт Вінслет.

"Вірус у нашому фільмі був створений сценаристом, COVID-19 - дуже реальний. У фільмі був епізод, де люди простягали руку для вітання, щоб показати, що у них немає зброї. Сьогодні це більше виглядає так: ми всі носимо зброю, але можемо навіть не здогадуватися", - звернувся до людей Лоуренс Фішберн, який зіграв доктора Центру з контролю і профілактики захворювань.

 

Дженніфер Елі, яка зіграла у фільмі вчену, яка допомогла винайти вакцину, закликала людей прислухатися до порад науковців і медичних експертів, "а це означає, що потрібно узгодити їхні думки зі своїми планами, якими б важливими вони не були"".

 

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У зв'язку зі світовою пандемією фільм Зараза різко став популярним - його завантаження в Мережі, продажі та перегляди в останні тижні різко зросли. Наприклад, минулої п'ятниці стрічка опинилася на 10-му місці в рейтингу фільмів iTunes в США, витіснивши Зоряні війни: Сходження Скайуокера.

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Карантин, Зараза, Зірки, Закликали, Contagion, Дотримання.
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