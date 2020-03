"То був фільм, а це - справжнє життя", - зірки фільму Contagion закликали дотримуватись карантину

"То був фільм. А це - справжнє життя", - заявив актор Метт Деймон, що зіграв в фільмі 2011 року людину, несприйнятливу до вірусу.

Метт Деймон, а також його колеги по фільму Зараза Кейт Вінслет, Лоуренс Фішберн і Дженніфер Елі об'єдналися з вченими з Школи громадської охорони здоров'я Університету Колумбії, щоб випустити публічні оголошення про способи стримування вірусу.

"У фільмі я зіграла епідеміолога, яка намагається зупинити поширення вірусу. Щоб підготуватися до ролі, я провела багато часу з кращими професіоналами з охорони здоров'я у світі. І що було найважливіше, чого вони мене навчили? Мийте свої руки, ніби ваше життя залежить від цього", - розповіла Кейт Вінслет.

"Вірус у нашому фільмі був створений сценаристом, COVID-19 - дуже реальний. У фільмі був епізод, де люди простягали руку для вітання, щоб показати, що у них немає зброї. Сьогодні це більше виглядає так: ми всі носимо зброю, але можемо навіть не здогадуватися", - звернувся до людей Лоуренс Фішберн, який зіграв доктора Центру з контролю і профілактики захворювань.

You’ve seen it everywhere, but there’s a reason. Contagion star Matt Damon explains why #SocialDistancing is the most critical thing you can do right now. Then head to https://t.co/sUXphD602y to find out more. #ControlTheContagion #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/3pHHbdfuOc

Дженніфер Елі, яка зіграла у фільмі вчену, яка допомогла винайти вакцину, закликала людей прислухатися до порад науковців і медичних експертів, "а це означає, що потрібно узгодити їхні думки зі своїми планами, якими б важливими вони не були"".

Wash your hands like your life depends on it. Because it does. Contagion star Kate Winslet explains how something as simple as using soap and water for 20 seconds can help #ControlTheContagion. Head to https://t.co/sUXphCOoDY for more info. #publichealth #ColumbiaSPH pic.twitter.com/7u9SeJjA6n

