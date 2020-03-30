Софія Ротару привітала невістку Світлану Євдокименко з днем народження

На своїй сторінці в Instagram 72-річна артистка розмістила яскраве весняне фото з дружиною свого сина Руслана, супроводивши пост побажаннями в її день народження.
"З Днем народження, Светуля! Щастя тобі і удачі! Весняного настрою і любові!", - написала Ротару.
До співачки приєдналися і інші члени зіркової сім'ї. Так, Світлану привітала її дочка Соня Євдокименко. На своїй сторінці в Instagram внучка Ротару показала фото з мамою, в підписі до якого зізналася, що щаслива бути її дочкою:
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С Днем рождения, Светуля! Счастья тебе и удачи! Весеннего настроения и любви!
"З днем народження, моє все! Я люблю тебе і щаслива бути твоєю дочкою", - написала Соня.
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Happy Birthday to my everything! I love you @svetika and am so lucky to be your daughter!
До привітань приєднався і сам Руслан Євдокименко. Син Ротару розмістив фото іменинниці, супроводивши його зворушливим постом:
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С Днем рождения, моя дорогая Светуля! Будь здорова и счастлива! Я тебя Люблю! @svetika
"З Днем народження, моя дорога Светуля! Будь здорова і щаслива! Я тебе Люблю!", - написав він.