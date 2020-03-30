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Софія Ротару привітала невістку Світлану Євдокименко з днем народження

Софія Ротару привітала невістку Світлану Євдокименко з днем народження
13:24 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Відома співачка Софія Ротару привітала свою невістку Світлану Євдокименко з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram 72-річна артистка розмістила яскраве весняне фото з дружиною свого сина Руслана, супроводивши пост побажаннями в її день народження.

"З Днем народження, Светуля! Щастя тобі і удачі! Весняного настрою і любові!", - написала Ротару.

До співачки приєдналися і інші члени зіркової сім'ї. Так, Світлану привітала її дочка Соня Євдокименко. На своїй сторінці в Instagram внучка Ротару показала фото з мамою, в підписі до якого зізналася, що щаслива бути її дочкою:

 
 
 
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С Днем рождения, Светуля! Счастья тебе и удачи! Весеннего настроения и любви!

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

"З днем народження, моє все! Я люблю тебе і щаслива бути твоєю дочкою", - написала Соня.

 
 
 
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Happy Birthday to my everything! I love you @svetika and am so lucky to be your daughter!

Допис, поширений SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

До привітань приєднався і сам Руслан Євдокименко. Син Ротару розмістив фото іменинниці, супроводивши його зворушливим постом:

 
 
 
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С Днем рождения, моя дорогая Светуля! Будь здорова и счастлива! Я тебя Люблю! @svetika

Допис, поширений Rus (@rus_evdokimenko)

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"З Днем народження, моя дорога Светуля! Будь здорова і щаслива! Я тебе Люблю!", - написав він.

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Все по темі:

София Ротару, День народження, Сім'я, Вітання, Невістка, Світлана Євдокименко.
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