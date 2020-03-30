Софія Ротару привітала невістку Світлану Євдокименко з днем народження

Новини шоу бізнесу:Відома співачка Софія Ротару привітала свою невістку Світлану Євдокименко з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram 72-річна артистка розмістила яскраве весняне фото з дружиною свого сина Руслана, супроводивши пост побажаннями в її день народження.

"З Днем народження, Светуля! Щастя тобі і удачі! Весняного настрою і любові!", - написала Ротару.

До співачки приєдналися і інші члени зіркової сім'ї. Так, Світлану привітала її дочка Соня Євдокименко. На своїй сторінці в Instagram внучка Ротару показала фото з мамою, в підписі до якого зізналася, що щаслива бути її дочкою:

"З днем народження, моє все! Я люблю тебе і щаслива бути твоєю дочкою", - написала Соня.

До привітань приєднався і сам Руслан Євдокименко. Син Ротару розмістив фото іменинниці, супроводивши його зворушливим постом:

"З Днем народження, моя дорога Светуля! Будь здорова і щаслива! Я тебе Люблю!", - написав він.