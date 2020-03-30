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У помічника Єлизавети ІІ виявили коронавірус

У помічника Єлизавети ІІ виявили коронавірус
13:58 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Британська королева Єлизавета ІІ не нехтує правилами щодо пандемії коронавірусу та самоізолювалась у Віндзорі.

Та днями стало відомо, що особистий помічник Її Величності хворий на коронавірус.

Про це розповів інсайдер з близького оточення королеви, повідомляє The Sun. За його даними, 93-річна Єлизавета ІІ з чоловіком Філіпом перебуває на самоізоляції у Віндзорському замку. Її Величність обрала саме цю резиденцію, оскільки на території є чимала ферма, відтак монарх харчується органічними продуктами, чим зменшує ризик інфікування COVID-19.

Однак виявилось, що не тільки принц Чарльз хворий на коронавірус. Особистий помічник Єлизавети ІІ теж має позитивні тести на недугу. В обов'язки чоловіка входило приносити їжу та напої королеві, представлення гостей, передача листів Її Величності, вигулювання собак тощо. Відтак королева часто контактувала з інфікованим. Його ім'я наразі не розголошують, однак інсайдер запевняє, що наразі лакея відправили додому на самоізоляцію, а в палаці дещо напружена ситуація.

 
 
 
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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Всі переживають не тільки за себе, але і за королеву, і герцога. Якщо все в палаці ще не було перевірено, кожен може бути інфікованим. Наразі там відчувається страх, – розповів інсайдер. 

Зазначимо, що королева та її чоловік перебувають у групі ризику, адже Єлизаветі ІІ 21 квітня виповниться 94 роки. Її Величність вже скасувала традиційне святкування з родичами, тому всі представники британської монархії залишаться в цей день вдома. 

Наразі невідомо, чи здавала королева Єлизавета ІІ тест на коронавірус. Відомо, що вона з помічниками не контактували з інфікованим принцом Чарльзом з 12 березня. Тому достеменно невідомо, як лакей Її Величності, зважаючи на всі заходи безпеки, міг захворіти на COVID-19. 

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Раніше британські ЗМІ повідомили, що у помічника Її Величності також виявили коронавірус. Проте у Букінгемському палаці працюють понад 500 людей, тому цілком ймовірно, що інфікований працівник міг і не бачитись з Єлизаветою ІІ під час карантину.

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Все по темі:

Карантин, Єлизавета ІІ, Коронавірус, Помічник, Хворий, Лакей.
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