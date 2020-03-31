Джамала поділилася спогадами про дитинство в Криму (Фото)

Новини шоу бізнесу:Джамала розповіла про своє дитинство та тернистий шлях кар'єри.

Сидячи вдома на карантині, вагітна другою дитиною Джамала вирішила перебрати альбом з фотографіями. Співачка натрапила на старі знімки, які пробудили в ній спогади про дитинство в Криму і початок кар’єри. Ними 36-річна зірка поділилася в Instagram.

"Я виросла в селищі і з дитинства звикла до сільської роботи - прополювати грядки від бур'янів, збирати черешню, інжир, хурму, виноградне листя. Завдань було мільйон: підмітати двір, збирати каміння в городі, допомагати батькам з прибиранням і багато іншого. В 9 років я почала пасти баранів. у мене було 5 баранчиків, яких я випасала після школи, - згадує Джамала. - Трохи пізніше батьки стали готувати їжу відпочиваючим, які заглядали в наш будинок і просто просили нагодувати. Не дивуйтеся, тоді в Криму ще не було багато кафешок, шаурми, чебуречних. Туристи шукали місця, де можна було б поїсти. Бувало, що на обід і вечерю у нас збиралося по 35-40 відпочиваючих, ще й родичів чоловік 15. Після обідів і вечерь залишався брудний посуд. Так повелося, що миття посуду було моїм обов'язком. Гарячої води не було, тільки кран з холодною водою біля входу у двір і миючі засоби. Я плакала, витирала сльози, але кожен день мила цю гору посуду".

Коли майбутній зірці було 14, її батьки відкрили кафе біля моря. Вони готували манти, чебуреки і шашлики, а вона допомагала сестрі нарізати овочі і знову мила посуд. Так тривало аж до 17 років, коли Джа вступила в Київську консерваторію. Повертаючись додому на літо, вона продовжувала працювати в сімейному кафе, "забезпечуючи себе теплою курткою, чоботами, шарфами і прожитковим мінімумом". У Києві гроші швидко закінчувалися, і співачці доводилося обирати між повноцінним харчуванням і походами на концерти.

"Я обирала друге, - зізнається вона. - У якийсь момент я вирішила заповнити анкету в Макдональдс. І тоді мудра сестра Евеліна виступила моїм менеджером. Вона сказала: "Ти ж співачка! Який Макдональдс? Ти ж можеш піти співати в кафе. Ти ж все одно співаєш Х'юстон, Мерайю Кері, Джексона і т.д. Краще 20-30 доларів заробляти там". Так, але ні. Я записувала бек-вокал у студії дуже відомим співачкам, співала рекламні джингли, давала уроки вокалу, співала на всіх джем-сейшенах, виступала в різних джазових складах і на різних фестивалях і майданчиках Києва".

Незабаром музиканти підбили Джамалу грати джазові стандарти та кавери на приватних концертах, у неї з'явилася група Sweet Time, але співати в ресторанах вона так і не змогла. "Одного разу вечір пропрацювала в ресторані "Діксіленд". Але мені сказали, що я не підходжу. Відвідувачі сприймали мій виступ як концерт, уважно слухали, не відволікаючись на страви. А ресторану потрібні були замовлення. Ось такий флешбек", - написала співачка.