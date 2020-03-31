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Довгоочікуване дитя: українська телеведуча стала мамою (Фото)

Довгоочікуване дитя: українська телеведуча стала мамою (Фото)
17:37 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська телеведуча та журналістка Анна Панова поділилася з прихильниками радісною новиною – вона стала мамою.

У 40-річної Анни Панової народилася донечка. Ведуча новин "Сьогодні" розповіла про поповнення у своїй сім’ї на особистій сторінці у фейсбуці. Журналістка опублікувала чуттєве фото з пологового будинку "Лелека". Довгоочікувана дитина з’явилася на світ 28 березня.

На чорно-білій світлині зображена крихітна долонька новонародженої доньки та долоні новоспечених батьків.

"Життя продовжується. Попри всі віруси і кризи. Будь здорова і щаслива, донечко!", - підписала фото телеведуча.

Про пологи журналістка розповіла виданню Viva. За її словами, вона дуже боялася заборони на партнерські пологи через карантин, адже в державних пологових будинках їх скасували.

"Я народжувала в приватному пологовому будинку, де високий рівень протиепідемічних заходів, та й пацієнтів набагато менше. Кожен день я відстежувала кількість нових заражених в Україні і з жахом чекала обіцяного надзвичайного стану і нових обмежень в пологовому будинку", – зазначила телеведуча.

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Журналістка розповіла, що чоловік таки був присутній на пологах і зараз дуже допомагає їй з дитиною.

"Зараз у нас ще залишається час на адаптацію в новому статусі – поки в Україні ситуація з коронавірусом ще під контролем. Дуже сподіваюся на здоровий глузд співгромадян, адже саме від нашої самодисципліни зараз залежить, як у країні пройде епідемія", – додала ведуча.

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Знаменитости, Анна Панова, Телеведуча, Українська телеведуча.
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