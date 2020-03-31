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"Бальниця ... в душІ": Влад Яма показав, чим займається з дружиною (Відео)
"Бальниця ... в душІ": Влад Яма показав, чим займається з дружиною (Відео)

"Бальниця ... в душІ": Влад Яма показав, чим займається з дружиною (Відео)

"Бальниця ... в душІ": Влад Яма показав, чим займається з дружиною (Відео)
18:35 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Зірковий хореограф Влад Яма на карантині долучає дружину до танців.

Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма проводить карантин в своєму заміському будинку разом з родиною. Зірковий хореограф приділяє чимало часу спорту і, звичайно ж, не забуває про танці. Тільки тепер в ролі напарниці виступає його дружина Ліліана.

Артист опублікував в своєму Instagram коротке відео, на якому подружжя енергійно рухається під знаменитий хіт Hit the road Jack. Перед тим, як запросити кохану на танець, Влад продезінфікував руки.

"Я-ми сидимо вдома! ... Ну як сидимо, танцюємо!", - підписав ролик хореограф.

 
 
 
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Я-МЫ сидим дома!... Ну как сидим, танцуем!.. @liliya_yama

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Фоловери були вражені майстерністю Ліліани і тут же поцікавилися, чи не займається вона танцями професійно. На що Яма відповів: "Бальниця ... в душІ".

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Решта дописувачів подякували Владові за позитив і попросили зняти продовження: "Позитивчики", "Молодці! Браво! Приємно на це дивитися", "Чекаємо продовження", "Вау! Позитивно, оптимістично і антікороновірусно", "Мало, хочеться продовження".

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Все по темі:

Знаменитости, Хореограф, Карантин, Влад Яма, Зірки, Український хореограф.
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