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Україна на карантині: вагітна співачка розповіла про основні труднощі

Україна на карантині: вагітна співачка розповіла про основні труднощі
20:16 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Віра Кекелія розповіла, з якими проблемами зіштовхнулася через коронавірус та порадила, чим можна зайнятися на карантині.

Життя мільйонів людей у різних куточках планети змінилося у зв'язку з пандемією коронавірусу. Ми вимушені залишатися вдома, щоб зберегти здоров'я і життя собі та рідним. Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда через введення карантину не можуть бачитися з рідними та мають такі ж труднощі, як і багато людей по всьому світу.

Про це зірка розповіла в коментарі сайту ТСН.ua.

Акторка каже, що на карантині дивиться багато тренінгів з вокальних технік, приділяє час вивченню англійської мови та 3-4 рази на тиждень робить фізичні вправи. Також вона зазначає, що тепер вони з чоловіком мають більше часу для того, щоб підготуватися до народження малюка. Проте через карантин вони не можуть побачитися з батьками, адже вони живуть не в Києві. Через це артистка дуже сумує.

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"Найбільша складність для всіх, звичайно ж, в тому, що зупинилися доходи. Це критичне питання для більшості людей. У цьому практично всі виявилися в однакових умовах. Крім того, ми не можемо бачитися з рідними і друзями", – зізналася співачка.

Віра каже, що після закінчення карантину обов'язково відвідає салон краси.

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Знаменитости, Співачка, Зірки, Українська співачка, Віра Кекелія.
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