Емінем: Я найбільше пишаюся здатністю виховувати дітей (Відео)

Новини шоу бізнесу:Всесвітньо відомий репер розповів, що найбільше пишається своїми батьківськими навичками.

Емінем рідко говорить про особисте життя, але в інтерв'ю для подкасту Майка Тайсона Hotboxin розговорився про те, що виховання дітей є одним з його найбільших досягнень.

Коли боксер запитав 47-річного репера, чи є у його 24-річної доньки Хейлі власні діти, Емінем відповів негативно.

Він розповів, що дівчина зосереджена на кар'єрі, вивчала психологію в Університеті штату Мічиган і закінчила його з хорошими оцінками.

"Дітей у неї немає, тільки хлопець. Вона добре справляється і я пишаюся нею, це правда. Ще у мене є племінниця, яку я теж допоміг виховати. Багато в чому вона як дочка для мене, їй 26 років. А ще у мене є молодша дочка, якій зараз 17 років, - продовжив Емінем, говорячи про Алану, яку народила покійна сестра його колишньої дружини Кім Скотт, і Вітні, дочку Кім від минулих стосунків. - Коли я думаю про свої досягнення, найбільше пишаюся здатністю виховувати дітей. Коли вони ростуть з відомими батьками, важливо допомагати їм залишатися приземленими".

Нагадаємо, що крім Хейлі Скотт, Емінем виховує двох прийомних дочок і є опікуном зведеного брата Нейтана.