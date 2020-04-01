Сексапільна Демі Роуз показала провокаційне фото

Знаменитість вміє зі звичайної фотосесії зробити таку, що сповнена пристрасті та еротичності. Демі є власницею пишних звабливих форм, які залюбки показує, одягаючи відверті купальники та вбрання. Перебуваєчи в ізоляції, модель поділилася архівним кадром, на якому засвітила оголені груди.
Гаряча Демі Роуз постала перед камерою у латекстному червоному корсеті, який підкреслив її форми.
До спекотного образу 25-річна блогерка підібрала латексні довгі рукавиці. На шиї була прикраса у вигляді ошийника з сердечком.
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На обличчі у зірки британського модельного бізнесу сяяв насичений макіяж в природний тонах і з чорними стрілками на повіках. Волосся вкладене в легкі локони. Пристрасний погляд Демі відвела вбік і цим самим додала образу ще більшої еротичності.