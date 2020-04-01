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Сексапільна Демі Роуз показала провокаційне фото
Сексапільна Демі Роуз показала провокаційне фото

Сексапільна Демі Роуз показала провокаційне фото

Сексапільна Демі Роуз показала провокаційне фото
07:52 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Британська модель Демі Роуз навіть під час пандемії коронавірусу публікує фото, на яких демонструє сексуальні форми.

Знаменитість вміє зі звичайної фотосесії зробити таку, що сповнена пристрасті та еротичності. Демі є власницею пишних звабливих форм, які залюбки показує, одягаючи відверті купальники та вбрання. Перебуваєчи в ізоляції, модель поділилася архівним кадром, на якому засвітила оголені груди.

Гаряча Демі Роуз постала перед камерою у латекстному червоному корсеті, який підкреслив її форми. 

До спекотного образу 25-річна блогерка підібрала латексні довгі рукавиці. На шиї була прикраса у вигляді ошийника з сердечком.

 
 
 
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I wish I was a superhero so I could kick Corona’s ass.

Допис, поширений Demi (@demirose)

Князь Монако поборов коронавірус

На обличчі у зірки британського модельного бізнесу сяяв насичений макіяж в природний тонах і з чорними стрілками на повіках. Волосся вкладене в легкі локони. Пристрасний погляд Демі відвела вбік і цим самим додала образу ще більшої еротичності.

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Модель, Instagram, Карантин, Фото, Деми Роуз, Фанати.
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