Князь Монако поборов коронавірус

Новини шоу бізнесу:Альбер ІІ, у якого тест на COVID-19 показав позитивний результат, вже вилікувався від коронавірусу та вийшов з карантину.

Відомо, що коронавірусна хвороба вражає не лише звичайних людей, а й зірок шоу-бізнесу, політиків та родини монархів. Так, 19 березня у князя Монако Альбера ІІ діагностували COVID-19. Та вже сьогодні, 31 березня, стало відомо, що він переміг захворювання.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Князь перебував під наглядом лікарів, проте вони заявили, що він одужав та запропонували припинити карантин.

Альбер ІІ розповідав, що його симптоми були схожими на грип, але зазначав, що, можливо, це досить легкий випадок. У правителя була підвищена температура та незначний кашель. Перші кілька днів був наявний нежить і трохи закладений ніс.

Він не знає, де міг інфікуватися, адже спілкувався з багатьма людьми. Протягом декількох тижнів використовував дезінфекційні засоби для рук, проте все ж таки десь підчепив хворобу. Рідні князя почуваються добре і не мають симптомів захворювання.

Для того, щоб максимально убезпечити себе від вірусу, потрібно добре дбати про власну безпеку та зайвий раз не виходити з дому, адже саме на вулиці є найбільша загроза.

Додамо, станом на 31 березня у світі зафіксували 823 200 випадків захворювання коронавірусом. Недуга забрала життя 40 633 людей. Вдалося одужати 174 333 пацієнтам.