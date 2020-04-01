Британська зірка "Зоряних війн" помер від Сovid-19

Новини шоу бізнесу:У Великій Британії внаслідок коронавірусу помер 76-річний діалект-тренер Ендрю Джек. Він за своє життя працював з понад 80 фільмами.

Про смерть Ендрю Джека повідомив американський актор і продюсер Грег Грюнберг у своєму твіттері.

Я спустошений, щоб слухати про смерть неймовірно талановитого і улюбленого джентльмена Ендрю Джека. Він один з найдобріших людей, з якими я коли-небудь працював. Будь ласка, залишайтеся вдома. Спочивай з миром, – написав Грюнберг.

Ендрю Джек на 76 році життя помер у лікарні міста Чертсі, що у Британії. Усе через ускладнення, викликані коронавірусом. Його дружина перебуває на карантині в Австралії, тож навіть не змогла попрощатися з чоловіком.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF — GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020

Він працював з акторами діалект-тренером, втім у деяких фільмах знімався і сам. Зокрема він грав різні ролі у медіафраншизі "Зоряні війни", а також у романтичній комедії "Кейт і Лео".