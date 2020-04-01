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MONATIK відзначає сьогодні день народження

MONATIK відзначає сьогодні день народження
10:41 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Своє 34-річчя артист відзначає в умовах карантину.

1 квітня український хітмейкер MONATIK (Дмитро Монатік) відзначає день народження - артистові виповнюється 34 роки. З нагоди свята головний ритмолов країни записав відео, в якому заговорив про коронавірус.

Відповідний ролик з'явився на сторінці іменинника в Instagram. Дмитро вірить, що скоро все пройде і настане "здоровий час".

"Який день на карантині ... Вірус впав на світ ... злий ... коронований ... Але я щиро вірю, що у здоровий час скажу Вам: привіт! Так що, до зустрічі! Адже стільки прекрасного всіх нас чекає попереду! Постав нові цілі і наяву їх дивись! Зовсім скоро настане діяти час! Нехай це останні рими в мої 33-ри ... Зате перші рими в цьому квітні ... Всім здоров'я!", - каже на відео співак.

 
 
 
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Который день на карантине... Вирус упал на мир... злой... коронованный... Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет! Так что, до скорого! Ведь столько прекрасного всех нас ждёт впереди! Поставь новые цели и наяву их смотри! Совсем скоро наступит действовать время! Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле... Всем здоровья!

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

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З перших хвилин після публікації пост почав збирати тисячі переглядів, а в коментарях залишають привітання з найщирішими побажаннями.

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Все по темі:

Instagram, Карантин, Изоляция, Артист, Монатик, День народження, Коронавірус, Дмитро Монатік, Вірш.
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