MONATIK відзначає сьогодні день народження

Новини шоу бізнесу:Своє 34-річчя артист відзначає в умовах карантину.

1 квітня український хітмейкер MONATIK (Дмитро Монатік) відзначає день народження - артистові виповнюється 34 роки. З нагоди свята головний ритмолов країни записав відео, в якому заговорив про коронавірус.

Відповідний ролик з'явився на сторінці іменинника в Instagram. Дмитро вірить, що скоро все пройде і настане "здоровий час".

"Який день на карантині ... Вірус впав на світ ... злий ... коронований ... Але я щиро вірю, що у здоровий час скажу Вам: привіт! Так що, до зустрічі! Адже стільки прекрасного всіх нас чекає попереду! Постав нові цілі і наяву їх дивись! Зовсім скоро настане діяти час! Нехай це останні рими в мої 33-ри ... Зате перші рими в цьому квітні ... Всім здоров'я!", - каже на відео співак.

З перших хвилин після публікації пост почав збирати тисячі переглядів, а в коментарях залишають привітання з найщирішими побажаннями.