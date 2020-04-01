Вечеря з Емілією Кларк: зірка "Гри Престолів" збирає гроші на благодійність

33-річна зірка намагається зібрати 300 тис доларів для свого благодійного фонду SameYou, який був створений з метою допомоги людям, постраждалим від черепно-мозкових травм і інсультів.
Нова ініціатива благодійної організації спрямована на те, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусом і допомогти людям відновитися після черепно-мозкових травм в домашніх умовах. Згідно з її повідомленням в Instagram, вона вибере 12 осіб, які пожертвують кошти в фонд, і запропонує їм повечеряти разом онлайн.
"Як ви ставитеся до того, щоб повечеряти зі мною? Після того, як ви пожертвуєте кошти, 12 щасливчиків приєднаються до мене онлайн, і ми зберемося разом, щоб влаштувати вечерю. Ми разом її приготуємо, а потім з'їмо", - написала вона в зверненні до шанувальників, додавши, що за вечерею вони з віртуальними друзями обговорять різні теми.
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Dearest ones, from my isolation booth I write to you with a plea for help! Due to the current frightening and ever changing coronavirus emergency please would you help me raise £250,000, by donating through the link in my Bio, to provide stroke and brain injury patients with essential support!! This fund will also help in freeing up the hospital beds needed to deal with the pandemic, to care for those who also need a space to heal. 100% of your generosity will fund virtual rehab clinic support in the coming weeks... a very big task and a very big ask but you are all very big hearted souls so I know you’ll want to help me help them! @sameyouorg #togethertogethertogether
"Ми також обговоримо багато речей. Ізоляцію і страх, а також забавні відео, а також і той факт, що я взагалі не вмію готувати. Так що буде весело. Це буде цікаво", - додала Кларк.
Відзначимо, раніше Кларк розповіла, що в 2011 році пережила субарахноїдальний крововилив, форму інсульту, викликану розривом аневризми. Вона перенесла термінову ендоваскулярну операцію і згодом страждала афазією, в якийсь момент вона не могла згадати навіть власне ім'я. У неї була друга аневризма, яку вилікували хірургічно в 2013 році.
"100 відсотків ваших щедрих пожертвувань будуть спрямовані на фінансування підтримки віртуальної реабілітаційної клініки в найближчі тижні. Це дуже важливе завдання і дуже велике прохання, але ви всі дуже душевні люди, тому я знаю, що ви захочете допомогти мені допомогти їм!", - підсумувала актриса.