Вечеря з Емілією Кларк: зірка "Гри Престолів" збирає гроші на благодійність

Новини шоу бізнесу:Зірка серіалу Гра престолів, британська актриса Емілія Кларк запропонувала фанам провести з нею віртуальну вечерю в обмін на благодійні пожертвування.

33-річна зірка намагається зібрати 300 тис доларів для свого благодійного фонду SameYou, який був створений з метою допомоги людям, постраждалим від черепно-мозкових травм і інсультів.

Нова ініціатива благодійної організації спрямована на те, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусом і допомогти людям відновитися після черепно-мозкових травм в домашніх умовах. Згідно з її повідомленням в Instagram, вона вибере 12 осіб, які пожертвують кошти в фонд, і запропонує їм повечеряти разом онлайн.

"Як ви ставитеся до того, щоб повечеряти зі мною? Після того, як ви пожертвуєте кошти, 12 щасливчиків приєднаються до мене онлайн, і ми зберемося разом, щоб влаштувати вечерю. Ми разом її приготуємо, а потім з'їмо", - написала вона в зверненні до шанувальників, додавши, що за вечерею вони з віртуальними друзями обговорять різні теми.

"Ми також обговоримо багато речей. Ізоляцію і страх, а також забавні відео, а також і той факт, що я взагалі не вмію готувати. Так що буде весело. Це буде цікаво", - додала Кларк.

Відзначимо, раніше Кларк розповіла, що в 2011 році пережила субарахноїдальний крововилив, форму інсульту, викликану розривом аневризми. Вона перенесла термінову ендоваскулярну операцію і згодом страждала афазією, в якийсь момент вона не могла згадати навіть власне ім'я. У неї була друга аневризма, яку вилікували хірургічно в 2013 році.

"100 відсотків ваших щедрих пожертвувань будуть спрямовані на фінансування підтримки віртуальної реабілітаційної клініки в найближчі тижні. Це дуже важливе завдання і дуже велике прохання, але ви всі дуже душевні люди, тому я знаю, що ви захочете допомогти мені допомогти їм!", - підсумувала актриса.