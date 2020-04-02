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Репер Джиган та Оксана Самойлова офіційно розлучаються
Репер Джиган та Оксана Самойлова офіційно розлучаються

Репер Джиган та Оксана Самойлова офіційно розлучаються

Репер Джиган та Оксана Самойлова офіційно розлучаються
03:21 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Блогер Оксана Самойлова, дружина реп-музиканта Джигана і мати чотирьох його дітей, офіційно оголосила про розлучення.

Після тривалого мовчання дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram емоційну публікацію, в якій розповіла, що вирішила подати на розлучення. Пост Самойлова супроводила щасливим кадром, на якому вони з Джіганом обіймають своїх дітей.

За словами зірки, вона лише зараз дізналася про зради чоловіка, а також заявила, що їхнє сімейне життя виявилася обманом:

"Як складно приймати рішення довжиною в 10 років, коли у тебе 4 маленьких дітей. Але мені не залишили вибору. Я подаю на розлучення. Всі 10 років щасливого сімейного життя були обманом з його боку, а я просто жила і вірила йому, він говорив такі речі, клявся здоров'ям наших дітей, благав не вірити в плітки і чутки, клявся що любить тільки мене і ніколи не зраджував. Стільки всього говорив і я вірила, тому що я не здатна на такі обмани, тому що я добра і наївна. Тому що я не розумію як можна так поступати. Тому що ми були щасливі розумієте? По справжньому, ми не сварилися, я бачила що він мене любить, у нас все було добре, у нас прекрасні діти і було прекрасне життя. І я навіть уявити не могла що при таких розкладах коли ви живете душа в душу, виходячи з дому людина може так зраджувати", - написала вона.

 
 
 
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Как сложно принимать решения длинною в 10 лет ,когда у тебя 4 маленьких детей.но мне не оставили выбора .я подаю на развод .все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны,а я просто жила и верила ему,он говорил такие вещи ,клялся здоровьем наших детей,умолял не верить в сплетни и слухи ,клялся что любит только меня и никогда не изменял.столько всего говорил и я верила ,потому что я не способна на такие обманы ,потому что я добрая и наивная.потому что я не понимаю как можно так поступать .потому что мы были счастливы понимаете?по настоящему ,мы не ссорились особо,я видела что он меня любит,у нас все было хорошо,у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь .и я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу,выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит.я всегда была за семью ,за то что бы у детей были мама и папа ,но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому .я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад .Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли.лучше пусть будет только мама,чем такое. все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность ,только его .я не знаю когда он будет в состоянии осознать всё что наделал и будет ли вообще .я не знаю что будет завтра или через месяц .я не знаю как буду я с 4 детьми.но мне придётся быть сильной ,и скорее всего сильнее чем когда-либо

Допис, поширений Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Самойлова також прокоментувала серію публікацій на Instagram-сторінці Джигана, які свідчать про те, що у репера проблеми з психікою. Відзначимо, після того як пара екстрено повернулася з Маямі в Москву на період карантину, репер почав публікувати в Мережі дивні знімки. На одному з них він зображений голим зі зв'язаними руками. Зокрема, на знімку зображений момент, коли артиста ведуть охоронці довгим коридором, який більше нагадує підвал.

 
 
 
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Мы наконец-то домаэтот момент я конечно же представляла себе совсем по другому)но надо привыкать к новой реальности сейчас мне нужно думать только о себе и о детях,постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней весёлой мамой.дети не виноваты,они не должны страдать от поступков взрослых. Но пока что мы сели на обязательный карантин и от этого никуда не деться

Допис, поширений Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

"Другу причину ви бачите самі на його сторінці і думаю розумієте що відбувається. Я завжди була за родину, за те що б у дітей були мама і тато, але в нинішній ситуації я просто не можу вчинити інакше. Я не хочу щоб мої діти бачили це пекло. Аріель уже все розуміє і моє серце розривається від болю. Краще нехай буде тільки мама, ніж таке. Все що він зробив з собою і з нашою родиною це його відповідальність, тільки його. Я не знаю коли він буде в змозі усвідомити все що наробив і чи буде взагалі. Я не знаю що буде завтра або через місяць. Я не знаю як буду я з 4 дітьми. Але мені доведеться бути сильною, і швидше за все сильніше ніж будь-коли", - додала Самойлова.

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Раніше дівчина також подякувала Джигану за дітей, опублікувавши сумний пост:

"Я знаю, що всі хочуть подробиць і роз'яснень, але дозвольте мені слухати і чути тільки себе. Можливо коли-небудь я поділюся своєю історією, але точно не зараз. У будь-якому випадку все що було, було не даремно, тому що наш союз подарував мені найбільше щастя - моїх дітей", - написала Самойлова.

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Все по темі:

Рэпер, Джиган, Оксана Самойлова, Розлучення.
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