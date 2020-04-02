Репер Джиган та Оксана Самойлова офіційно розлучаються

Новини шоу бізнесу:Блогер Оксана Самойлова, дружина реп-музиканта Джигана і мати чотирьох його дітей, офіційно оголосила про розлучення.

Після тривалого мовчання дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram емоційну публікацію, в якій розповіла, що вирішила подати на розлучення. Пост Самойлова супроводила щасливим кадром, на якому вони з Джіганом обіймають своїх дітей.

За словами зірки, вона лише зараз дізналася про зради чоловіка, а також заявила, що їхнє сімейне життя виявилася обманом:

"Як складно приймати рішення довжиною в 10 років, коли у тебе 4 маленьких дітей. Але мені не залишили вибору. Я подаю на розлучення. Всі 10 років щасливого сімейного життя були обманом з його боку, а я просто жила і вірила йому, він говорив такі речі, клявся здоров'ям наших дітей, благав не вірити в плітки і чутки, клявся що любить тільки мене і ніколи не зраджував. Стільки всього говорив і я вірила, тому що я не здатна на такі обмани, тому що я добра і наївна. Тому що я не розумію як можна так поступати. Тому що ми були щасливі розумієте? По справжньому, ми не сварилися, я бачила що він мене любить, у нас все було добре, у нас прекрасні діти і було прекрасне життя. І я навіть уявити не могла що при таких розкладах коли ви живете душа в душу, виходячи з дому людина може так зраджувати", - написала вона.

Самойлова також прокоментувала серію публікацій на Instagram-сторінці Джигана, які свідчать про те, що у репера проблеми з психікою. Відзначимо, після того як пара екстрено повернулася з Маямі в Москву на період карантину, репер почав публікувати в Мережі дивні знімки. На одному з них він зображений голим зі зв'язаними руками. Зокрема, на знімку зображений момент, коли артиста ведуть охоронці довгим коридором, який більше нагадує підвал.

"Другу причину ви бачите самі на його сторінці і думаю розумієте що відбувається. Я завжди була за родину, за те що б у дітей були мама і тато, але в нинішній ситуації я просто не можу вчинити інакше. Я не хочу щоб мої діти бачили це пекло. Аріель уже все розуміє і моє серце розривається від болю. Краще нехай буде тільки мама, ніж таке. Все що він зробив з собою і з нашою родиною це його відповідальність, тільки його. Я не знаю коли він буде в змозі усвідомити все що наробив і чи буде взагалі. Я не знаю що буде завтра або через місяць. Я не знаю як буду я з 4 дітьми. Але мені доведеться бути сильною, і швидше за все сильніше ніж будь-коли", - додала Самойлова.

Раніше дівчина також подякувала Джигану за дітей, опублікувавши сумний пост:

"Я знаю, що всі хочуть подробиць і роз'яснень, але дозвольте мені слухати і чути тільки себе. Можливо коли-небудь я поділюся своєю історією, але точно не зараз. У будь-якому випадку все що було, було не даремно, тому що наш союз подарував мені найбільше щастя - моїх дітей", - написала Самойлова.