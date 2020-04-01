Зірки світового рівня прикрасили обкладинку італійського глянцю (Фото)

Новини шоу бізнесу:Чоловіча версія популярного італійського глянцю L’Officiel Hommes представила свій новий номер, присвячений талановитим чоловікам з різних куточків планети.

Різні обкладинки свіжого випуску журналу, який отримав назву Творчий випуск, прикрасили відразу кілька зірок - пуерто-ріканський поп-виконавець Рікі Мартін , американський музикант Ленні Кравіц , італійський футболіст Андреа Пірло, американський співак Нік Джонас, італійський репер Fedez і інші.

На своїй сторінці в Instagram Рікі Мартін опублікував кадри з фотосесії для L'Officiel Hommes. Знімки були зроблені в Беверлі-Хіллз кілька місяців тому під керівництвом фотографа Ніколаса Вагнера.

Редакція італійського L'Officiel Hommes зазначила, що свіжий номер можна скачати абсолютно безкоштовно на офіційному сайті глянцю.

У ньому можна знайти інтерв'ю з героями випуску, а також їх яскраві фотосесії, зроблені різними фотографами ще до початку пандемії коронавируса.