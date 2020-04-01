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Зірки світового рівня прикрасили обкладинку італійського глянцю (Фото)

Зірки світового рівня прикрасили обкладинку італійського глянцю (Фото)
23:01 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новини шоу бізнесу:Чоловіча версія популярного італійського глянцю L’Officiel Hommes представила свій новий номер, присвячений талановитим чоловікам з різних куточків планети.

Різні обкладинки свіжого випуску журналу, який отримав назву Творчий випуск, прикрасили відразу кілька зірок - пуерто-ріканський поп-виконавець Рікі Мартін , американський музикант Ленні Кравіц , італійський футболіст Андреа Пірло, американський співак Нік Джонас, італійський репер Fedez і інші.

На своїй сторінці в Instagram Рікі Мартін опублікував кадри з фотосесії для L'Officiel Hommes. Знімки були зроблені в Беверлі-Хіллз кілька місяців тому під керівництвом фотографа Ніколаса Вагнера.

Редакція італійського L'Officiel Hommes зазначила, що свіжий номер можна скачати абсолютно безкоштовно на офіційному сайті глянцю.

 
 
 
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TODAY’S MASTER - Nick Jonas for L’Officiel Hommes Italia n°24, The Creative Issue. Photographed by Ricardo Abrahão and Fashion by Pablo Patanè. Getting ready to discover The Creative Issue. Tap in bio to discover more. Team Credits: Icon @nickjonas in @gucci by @alessandro_michele Editor in chief @giampietrobaudo Photographed by @riabrahao Fashion by @pablo_patane Interview by @giorgiacantarini Production @wearedreamersandmakers Photographer Assistant @aaron.camera Special thanks to @rossendaleholidaycottages Stay tuned for more. #NickJonas #TodaysMaster #LOfficielhommesitalia #TheCreativeIssue #Gucci #AlessandroMichele #FashionMagazine #LOfficielhommes

Допис, поширений L'Officiel Hommes Italia (@lofficielhommesitalia)

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У ньому можна знайти інтерв'ю з героями випуску, а також їх яскраві фотосесії, зроблені різними фотографами ще до початку пандемії коронавируса.

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Все по темі:

Италия, Голливуд, Глянец, L’Officiel Hommes, Зірки, Чоловіки, Обкладинка, Красені.
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