Зірки світового рівня прикрасили обкладинку італійського глянцю (Фото)

Різні обкладинки свіжого випуску журналу, який отримав назву Творчий випуск, прикрасили відразу кілька зірок - пуерто-ріканський поп-виконавець Рікі Мартін , американський музикант Ленні Кравіц , італійський футболіст Андреа Пірло, американський співак Нік Джонас, італійський репер Fedez і інші.
На своїй сторінці в Instagram Рікі Мартін опублікував кадри з фотосесії для L'Officiel Hommes. Знімки були зроблені в Беверлі-Хіллз кілька місяців тому під керівництвом фотографа Ніколаса Вагнера.
Редакція італійського L'Officiel Hommes зазначила, що свіжий номер можна скачати абсолютно безкоштовно на офіційному сайті глянцю.
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TODAY’S MASTER - Nick Jonas for L’Officiel Hommes Italia n°24, The Creative Issue. Photographed by Ricardo Abrahão and Fashion by Pablo Patanè. Getting ready to discover The Creative Issue. Tap in bio to discover more. Team Credits: Icon @nickjonas in @gucci by @alessandro_michele Editor in chief @giampietrobaudo Photographed by @riabrahao Fashion by @pablo_patane Interview by @giorgiacantarini Production @wearedreamersandmakers Photographer Assistant @aaron.camera Special thanks to @rossendaleholidaycottages Stay tuned for more. #NickJonas #TodaysMaster #LOfficielhommesitalia #TheCreativeIssue #Gucci #AlessandroMichele #FashionMagazine #LOfficielhommes
У ньому можна знайти інтерв'ю з героями випуску, а також їх яскраві фотосесії, зроблені різними фотографами ще до початку пандемії коронавируса.