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Карантин Ідріса Ельби закінчився

Карантин Ідріса Ельби закінчився
04:03 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Актор Ідріс Ельба оголосив, що пройшов двотижневий карантинний період після отримання позитивного результату тесту на коронавірус.

У своєму Twitter 47-річний актор поділився відео з новинами про своє здоров'я і здоров'я дружини Сабріни.

Ельба опинився на карантині в Нью-Мексико, де знімався в новому фільмі Netflix, після того, як у нього діагностували COVID-19.

"Як справи, люди. Я просто хотів відправити вам невелике оновлення про те, як у нас справи. Ми обидвоє ок, все ще без симптомів", - заявив актор.

"Ми пройшли карантинний період, але застрягли в підвішеному стані. Ми не можемо повернутися додому, тому нам просто потрібно трохи посидіти на місці, але в іншому у нас все добре, і ми такі раді, що найгірше, ймовірно, позаду", - додав Ельба.

 

Розмірковуючи про самоізоляцію, актор додав, що вона дається йому нелегко, "тому що я ніколи не сиджу на місці, Сабріна теж ніколи не сидить на місці".

"Ми обидвоє відчуваємо себе добре, намагаємося зберігати оптимізм. Я сподіваюся, що ви, хлопці, теж в порядку. Ви тримайте себе, знаєте, в здоровому глузді, не хвилюйтеся і не панікуйте", - сказав Ельба.

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Також актор подякував медикам і тим, хто сьогодні допомагає боротися з поширенням вірусу: "Привіт усім, хто допомагає іншим людям, особливо лікарям, медсестрам та медичним працівникам, які роблять свою справу. Ви дивовижні й повинні бути оцінені по заслугах".

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Голливуд, Карантин, Идрис Эльба, Актор, Коронавірус, Самоізоляція.
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