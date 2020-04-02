Карантин Ідріса Ельби закінчився

У своєму Twitter 47-річний актор поділився відео з новинами про своє здоров'я і здоров'я дружини Сабріни.
Ельба опинився на карантині в Нью-Мексико, де знімався в новому фільмі Netflix, після того, як у нього діагностували COVID-19.
"Як справи, люди. Я просто хотів відправити вам невелике оновлення про те, як у нас справи. Ми обидвоє ок, все ще без симптомів", - заявив актор.
"Ми пройшли карантинний період, але застрягли в підвішеному стані. Ми не можемо повернутися додому, тому нам просто потрібно трохи посидіти на місці, але в іншому у нас все добре, і ми такі раді, що найгірше, ймовірно, позаду", - додав Ельба.
My peep.. pic.twitter.com/gqea4S3zKD
— Idris Elba (@idriselba) March 31, 2020
Розмірковуючи про самоізоляцію, актор додав, що вона дається йому нелегко, "тому що я ніколи не сиджу на місці, Сабріна теж ніколи не сидить на місці".
"Ми обидвоє відчуваємо себе добре, намагаємося зберігати оптимізм. Я сподіваюся, що ви, хлопці, теж в порядку. Ви тримайте себе, знаєте, в здоровому глузді, не хвилюйтеся і не панікуйте", - сказав Ельба.
Також актор подякував медикам і тим, хто сьогодні допомагає боротися з поширенням вірусу: "Привіт усім, хто допомагає іншим людям, особливо лікарям, медсестрам та медичним працівникам, які роблять свою справу. Ви дивовижні й повинні бути оцінені по заслугах".