Карантин Ідріса Ельби закінчився

Новини шоу бізнесу:Актор Ідріс Ельба оголосив, що пройшов двотижневий карантинний період після отримання позитивного результату тесту на коронавірус.

У своєму Twitter 47-річний актор поділився відео з новинами про своє здоров'я і здоров'я дружини Сабріни.

Ельба опинився на карантині в Нью-Мексико, де знімався в новому фільмі Netflix, після того, як у нього діагностували COVID-19.

"Як справи, люди. Я просто хотів відправити вам невелике оновлення про те, як у нас справи. Ми обидвоє ок, все ще без симптомів", - заявив актор.