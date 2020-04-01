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Меган Маркл та принц Гаррі відсьогодні не члени королівської родини

Меган Маркл та принц Гаррі відсьогодні не члени королівської родини
17:38 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:З 1 квітня Меган Маркл і принц Гаррі більше не є офіційними представниками монарха.

31 березня герцогиня Меган Сассекська і принц Гаррі офіційно склали з себе всі королівські повноваження і стали незалежними від Букінгемського палацу.

у січні принц Гаррі та його дружина Меган Маркл зробили скандальну і дуже несподівану заяву для королеви Єлизавети II, повідомивши, що хочуть покинути Британію, скласти з себе всі королівські повноваження і стати фінансово незалежними. Заяву випустили напередодні дня народження герцогині Кембриджської Кетрін – 8 січня. Монарх дізналася про цю заяву всього за десять хвилин до того, як вона була оголошена публічно. Єлизавета II була неприємно здивована. Вона зібрала екстрену нараду і наказала терміново визначити, що може зробити палац у цій ситуації. Багато хто почав гадати, що ж вплинуло на таке рішення пари.

Хтось казав, що Гаррі бачив, як недружньо налаштовані папараці до їхньої сім'ї, і, згадуючи досвід своєї матері принцеси Діани, вирішив, що свою сім'ю буде захищати. Інші писали про конфлікт з королевою Єлизаветою II, хоча герцогиня Меган не тільки знайшла спільну мову з монархом, але швидко зрозуміла, яке життя хоче після заміжжя, і доклала всіх зусиль, щоб отримати бажане (тобто незалежність). Про те, що у принца і його дружини явно інші плани на життя, було зрозуміло ще в травні 2019 року, після народження їхнього первістка Арчі, коли пара відмовилася від будь-яких титулів для свого сина.

Після того як Сассекси оголосили про своє рішення переїхати в Канаду, Її Величність провела екстрену нараду в Сандрингемському палаці, в Норфолку, після якого палац випустив заяву. В ній від імені королеви говорилося наступне: "Моя сім'я і я повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган почати нове життя в якості молодої сім'ї. Хоча ми б вважали за краще, щоб вони залишалися повноцінними членами сім'ї, які виконують королівські обов'язки, ми розуміємо їхні прагнення жити незалежним життям, залишаючись при цьому частиною моєї родини".

У своїх наступних заявах Єлизавета II повідомила, що Меган і Гаррі більше не будуть носити титулів Їх Королівських високостей, але при цьому залишаться герцогом і герцогинею Сассекськими. Також вони були позбавлені ролі послів молоді країн Співдружності.

Єлизавета II призначила принца Гаррі послом молоді Співдружності за кілька місяців до його весілля з Меган Маркл. Після весілля герцогиня приєдналася до чоловіка і стала виконувати разом з ними ці обов'язки. Однак тепер, після того, як Меган і Гаррі склали з себе королівські повноваження і більше не будуть виконувати ролі королівських осіб, Єлизавета II зняла з них і обов'язки послів.

А ще їм було заборонено використовувати словосполучення Sussex Royal в некомерційній, благодійній та будь-якій іншій діяльності. З 1 квітня Меган і Гаррі більше не є офіційними представниками монарха. Останнім заходом, який пара відвідала в ролі членів королівської сім'ї, стала служба до Дня Співдружності націй у Вестмінстерському абатстві, яка відбулася 9 березня 2020 року. Меган в цей день блищала в смарагдовій сукні від Emilia Wickstead і з широкою посмішкою на обличчі, немов демонструвала свою перемогу.

А ось принц Гаррі був трохи сумним. Після кількох днів, проведених у Лондоні, вони порізно (спочатку Меган, а потім і Гаррі) полетіли в Канаду до сина Арчі. В даний час сімейство живе у Ванкувері, але планує переїзд в Лос-Анджелес. Також подружжя хоче придбати особняк в Лондоні, щоб зупинятися там, коли буде приїжджати на батьківщину Гаррі. Вони заснували власний благодійний фонд Sussex Royal і планують і далі підтримувати багато організації і займатися соціально значущими проектами.

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А от повертатися на екрани Меган поки не збирається, всупереч чуткам, що з'явилися раніше. Хоча співпраця герцогині з Disney дійсно мала місце, на початку квітня на екрани вийде фільм "Слони без кордонів", який озвучила дружина принца Гаррі. Який гонорар отримала Меган за цю роботу, не розголошується. Цілком імовірно, що, перш ніж прийняти таке важливе рішення про бажання стати фінансово незалежними, Меган і Гаррі дуже добре подумали.

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Меган Маркл, Єлизавета ІІ, Принц Гаррі, Королівська родина, Sussex Royal.
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