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Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом

Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом
21:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно одужує. З 21 березня вона бореться з коронавірусом та зізнається, що симптомів недуги вже майже немає.

Інформацією про стан здоров'я акторка поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Іванна Сахно подякувала всім прихильникам, які підтримували її упродовж усього лікування. Акторка зізналась, що наразі почувається добре та вона продовжує перебувати на самоізоляції.

"Закриття в чотирьох стінах на самоізоляції може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і останніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все добре", – зазначила Іванна Сахно.

Окрім цього, успішна акторка закликала прихильників не порушувати умов карантину та залишатись вдома.

 
 
 
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Друзі, привіт! Перш за все хочу подякувати вам за турботу та побажання, я дійсно це ціную. Я деякий час була поза зв’язком. Бути закритою одною в 4х стінах на самоізоляцію може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і крайніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все максимально добре. Будь ласка, продовжуйте бути вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки. Hi friends. I wanted to just say thank you for your wishes and for checking on me, I really don’t take it for granted. I’ve been away for a little. If one is placed in 4 walls to isolate alone for several weeks, might as well try and see where it leads. Much air drumming involved. My symptoms have started to improve and I’ve been feeling solidly better the past 2 days. Every single one of us is affected by this and I hope you’re all doing alright and being kind to yourselves.

Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

"Будь ласка, продовжуйте залишатись вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки",– закликала Іванна Сахно.

Про інфікування коронавірусом Іванна Сахно розповіла 21 березня. У мережі вона опублікувала допис, заявивши, що тест на COVID-19 у неї був позитивним. За словами акторки з Києва, симптоми недуги у неї проявились не одночасно, однак Іванна Сахно все ж звернулась до лікаря.

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"Симптоми корона вірусу проявились не одразу і не всі одночасно – біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча. Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас", – зазначала вона.

За офіційними даними 1 квітня, найбільше хворих Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах на коронавірус є у США, найбільше смертей підтвердили в Італії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї. Всього у світі зафіксовано 883 225 випадків захворювання COVID-19.

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Карантин, Иванна Сахно, Акторка, Хвороба, Коронавірус.
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