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На спорті. Супермодель Наомі Кемпбелл проводить тренування онлайн

На спорті. Супермодель Наомі Кемпбелл проводить тренування онлайн
12:59 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Супермодель та бізнесвумен Наомі Кемпбелл закликала людей, які знаходяться на карантині, приєднуватися до її щоденних тренувань в Instagram.

Кемпбелл влаштовує лайв-трансляції своїх занять, створених за системою тренера знаменитостей Джо Холдера, засновника Ocho System, щодня опівдні (19:00 за київським часом).

"Я роблю це не для Instagram, я роблю це для себе. Я показувала свої тренування в Instagram протягом багатьох років, так що це не щось нове. Я дійсно подумала: "Чому б нам просто не змусити всіх рухатися? Якщо ви зможете зберегти активність і рівень ендорфінів і зберегти свій розум активним, це буде найкраще для вашого розуму, тіла і душі", - заявила супермодель.

Тренування Кемпбелл включають рухи з використанням власної ваги і мінімального оснащення, тому її фоловери з легкістю можуть приєднуватися до занять.

 
 
 
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My dear Joe @ochosystem wishing you a happy belated birthday .. you are one of the kindest beings I know , and could not go through this without you keeping me physically moving and in a healthy mind frame , setting up for me all over the world . Never a day since I’ve known you have I not seen you without that lovely smile and enthusiasm , and motivation in what you do . Truly blessed the day @riccardotisci17 @virgilabloh @derekblasberg #gang activity introduced us ..as I was not into working out before as you know , you have taught me so much . You were blessing then and now !! Once we get through this we will celebrate you . With love and gratitude Naomi

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

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Тренування, розроблені Холдером спеціально для Кемпбелл, включають динамічну розминку, а потім вправи, які задіють усі частини тіла.

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Все по темі:

Онлайн, Карантин, Наоми Кэмпбелл, супермодель, Тренування.
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