На спорті. Супермодель Наомі Кемпбелл проводить тренування онлайн

Новини шоу бізнесу:Супермодель та бізнесвумен Наомі Кемпбелл закликала людей, які знаходяться на карантині, приєднуватися до її щоденних тренувань в Instagram.

Кемпбелл влаштовує лайв-трансляції своїх занять, створених за системою тренера знаменитостей Джо Холдера, засновника Ocho System, щодня опівдні (19:00 за київським часом).

"Я роблю це не для Instagram, я роблю це для себе. Я показувала свої тренування в Instagram протягом багатьох років, так що це не щось нове. Я дійсно подумала: "Чому б нам просто не змусити всіх рухатися? Якщо ви зможете зберегти активність і рівень ендорфінів і зберегти свій розум активним, це буде найкраще для вашого розуму, тіла і душі", - заявила супермодель.

Тренування Кемпбелл включають рухи з використанням власної ваги і мінімального оснащення, тому її фоловери з легкістю можуть приєднуватися до занять.

Тренування, розроблені Холдером спеціально для Кемпбелл, включають динамічну розминку, а потім вправи, які задіють усі частини тіла.