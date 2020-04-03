Онука Софії Ротару проводить карантин у Нью-Йорку

Новини шоу бізнесу:Внучка Софії Ротару, модель і починаюча співачка Соня Євдокименко, показала, як проводить час на карантині в Нью-Йорку.

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Домашня ізоляція дає нам можливість міркувати, творити і практикувати. Які зміни ви вносили в своє життя останнім часом", - написала Соня, кажучи про пандемію коронавірусу, через яку по всьому світу люди дотримуються режиму самоізоляції.

На фото Євдокименко позує в ліжку, в шовковій сорочці, з макіяжем і розпущеним волоссям. В руках вона тримає книгу.

Фоловери дівчини розповіли про своє дозвілля на карантині і відзначили її красу: "Дуже гарна фотографія", "Проводжу свої дні, нудьгуючи за тобою", "Ти така мила".