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Вражаюча Пріянка Чопра в новій стильній фотосесії для глянцю Tatler (Фото)

Вражаюча Пріянка Чопра в новій стильній фотосесії для глянцю Tatler (Фото)
00:56 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Індійська актриса і фотомодель Пріянка Чопра стала головною героїнею травневого номера британського глянцю Tatler.

37-річна зірка блиснула красою і розкішним стилем в гламурній фотосесії, автором якої виступив нью-йоркський фотограф Джек Вотерлот.

Чопра позувала в ефектних образах від таких авторитетних модних брендів, як Valentino і Alexander Mcqueen, а також від іспанської марки Palomo Spain і швейцарського лакшері-бренду Akris.

Обкладинку свіжого номера Tatler і кадри з нової фотосесії Чопра опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомивши, що цей випуск доступний для безкоштовного скачування на офіційному сайті глянцю.

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"До кризи Covid-19 я мала задоволення знімати травневу обкладинку журналу Tatler. Я б хотіла, щоб цю обкладинку ми випустили за абсолютно інших обставин, але тим не менш, я дуже пишаюся результатом,. Діджитал-версія номера доступна безкоштовно", - написала зірка.

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Все по темі:

Instagram, Глянец, TATLER, Приянка Чопра, Обкладинка.
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