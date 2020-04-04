Вражаюча Пріянка Чопра в новій стильній фотосесії для глянцю Tatler (Фото)

Новини шоу бізнесу:Індійська актриса і фотомодель Пріянка Чопра стала головною героїнею травневого номера британського глянцю Tatler.

37-річна зірка блиснула красою і розкішним стилем в гламурній фотосесії, автором якої виступив нью-йоркський фотограф Джек Вотерлот.

Чопра позувала в ефектних образах від таких авторитетних модних брендів, як Valentino і Alexander Mcqueen, а також від іспанської марки Palomo Spain і швейцарського лакшері-бренду Akris.

Обкладинку свіжого номера Tatler і кадри з нової фотосесії Чопра опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомивши, що цей випуск доступний для безкоштовного скачування на офіційному сайті глянцю.

"До кризи Covid-19 я мала задоволення знімати травневу обкладинку журналу Tatler. Я б хотіла, щоб цю обкладинку ми випустили за абсолютно інших обставин, але тим не менш, я дуже пишаюся результатом,. Діджитал-версія номера доступна безкоштовно", - написала зірка.