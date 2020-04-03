Кім Кардаш’ян більше не хоче п'яту дитину (Відео)

Новини шоу бізнесу:Зірка зрозуміла, що не зможе приділяти дітям достатньо уваги.

Ізоляція під час епідемії коронавірусу допомогла Кім Кардаш’ян прийняти остаточне рішення про кількість дітей, яких вона хоче мати. 39-річна мати 6-річної Норт, 4-річного Сейнта, 2-річної Чикаго і 10-місячного Псалома в передачі The View зізналася, що домашні справи під час карантину виявилися для неї занадто складними.

"Сьогодні перший день, коли я розчесала волосся і нафарбувалася. До мене приходила Кайлі Дженнер, єдина сестра, з якою я бачуся. Вона зробила мені макіяж, тому що в цьому вона краща за мене. Ізоляцію ми сприймаємо дуже серйозно, не бачимося з сестрами. Я сиджу вдома з чотирма дітьми, і дозвольте мені зізнатися, якщо раніше я думала, що хочу ще одного, то тепер з цим покінчено, - сказала зірка реаліті-шоу. - Це важко і дійсно вимотує".

Дружина Каньє Веста зізналася, що рада проводити час з родиною, тому що зазвичай вони багато подорожують. На карантині пара разом із дітьми багато гуляє і дивиться "всі фільми, які тільки можна собі уявити", включаючи фільми 80-х.

"Мені подобаються всі ці речі, які скріплюють родину, але мені доводиться прати, готувати. У дітей тільки-но почалися весняні канікули, слава Богу! Доводиться бути їм учителем теж - моя повага до вчителів! Їх заслуга величезна! - каже бізнесвумен. - Але важко це все облаштувати. Вам дійсно доводиться відсунути себе на задній план і просто зосередитися на дітях".

Кім додала, що від поповнення в родині доведеться відмовитися, щоб приділяти дітям достатньо уваги і отримати юридичну освіту.

"Я могла б завести ще двох, але я просто не думаю, що повинна. Мені довелося б пройти екстракорпоральне запліднення. Мені виповниться 40 років, і я не хочу бути старою мамою. Я думаю, чотири - досить", - сказала Кім.