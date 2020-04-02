Мільярдерка Кайлі Дженнер запускає виробництво антисептиків

Новини шоу бізнесу:Наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер не втомлюється радувати своїх шанувальників сексуальними фото в період самоізоляції.

На своїй сторінці в Instagram 22-річна знаменитість розмістила новий знімок, на якому хвалиться апетитними формами в купальнику ніжно-рожевого кольору.

Фото із спокусливою Дженнер менш, ніж за добу набрало понад 6 млн лайків.

Крім публікації сексуальних знімків в Мережі, зірка активно займається добрими справами в період пандемії коронавірусу. Не так давно засновниця б'юті-імперії Kylie Cosmetics пожертвувала 1 млн доларів на покупку засобів захисту для американських лікарень, а на цей раз вирішила випускати антисептики.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 31 Бер 2020 р. о 4:48 PDT

Дженнер повідомила, що її косметичний бренд буде випускати дезінфікуючі засоби, виробництвом яких займеться виробник косметики Coty Inc. Модель зазначила, що антисептики будуть передані госпіталям Каліфорнії, а також співробітникам фабрик і аптек.