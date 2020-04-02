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Мільярдерка Кайлі Дженнер запускає виробництво антисептиків

Мільярдерка Кайлі Дженнер запускає виробництво антисептиків
11:07 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер не втомлюється радувати своїх шанувальників сексуальними фото в період самоізоляції.

На своїй сторінці в Instagram 22-річна знаменитість розмістила новий знімок, на якому хвалиться апетитними формами в купальнику ніжно-рожевого кольору.

Фото із спокусливою Дженнер менш, ніж за добу набрало понад 6 млн лайків.

Крім публікації сексуальних знімків в Мережі, зірка активно займається добрими справами в період пандемії коронавірусу. Не так давно засновниця б'юті-імперії Kylie Cosmetics пожертвувала 1 млн доларів на покупку засобів захисту для американських лікарень, а на цей раз вирішила випускати антисептики.

 
 
 
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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

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Дженнер повідомила, що її косметичний бренд буде випускати дезінфікуючі засоби, виробництвом яких займеться виробник косметики Coty Inc. Модель зазначила, що антисептики будуть передані госпіталям Каліфорнії, а також співробітникам фабрик і аптек.

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Антисептики, Кайли Дженнер, Виробництво, Коронавірус, Фанати.
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