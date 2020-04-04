Хто з дівчат не отримав заповітну троянду від Холосяка у 5 випуску 10 сезону

Новини шоу бізнесу:Церемонія троянд проходила у Тайланді у досить творчій атмосфері, не дісталась трояна лише одній учасниці

3 квітня на телеканалі СТБ вийшов п'ятий випуск десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк", який пройшов у Таїланді. На цьому тижні проект покинула одна учасниця.

Церемонія троянд пройшла в досить творчій атмосфері. Дівчата постали у сукнях, які самі розмалювали і пошили. Майже всі учасниці отримали свою заповітну квітку. Не дісталася троянда лише одній дівчині - 25-річній Наталії.

Максу не сподобалося відеозвернення Наташі, в якому вона кинула чоловікові виклик, заявивши, що очікує від нього дій. Ці слова і зіграли з нею злий жарт.

"Мені не хочеться ні з ким змагатися. Наше спілкування перетворилося в якесь змагання і з'ясування стосунків, яких у нас по суті ще й немає", - сказав холостяк. На що дівчина йому відповіла: "Я проявляла якісь свої моменти, але мені не вистачало твоєї ініціативи. Я не кидала виклики, а просто намагалася відкритися".

Однак Макс все ж вирішив попрощатися з дівчиною і відправив її додому. Рішення холостяка стало повною несподіванкою для інших учасниць, оскільки Наташу вважали однією з головних конкуренток.