Скачать
Неділя, 05.04.2020
У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
Укрпошта запустила сервіс із доставки продуктів
Укрпошта запустила сервіс із доставки продуктів
Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
Рецепт дня: салат із овочами на грилі
Рецепт дня: салат із овочами на грилі

Едгар Камінський після розлучення закрутив новий роман

Едгар Камінський після розлучення закрутив новий роман
09:22 Сьогодні Телеграф Фото: instagram.com

Новини шоу бізнесу:Слава і Едгар розлучилися влітку минулого року.

Едгар Камінський після розлучення зі Славою з "НеАнгелів" закрутив роман з Ольгою Богатою - співвласницею і арт-директором бренду Jean Gritsfeldt. Спочатку пара не афішувала свої стосунки, але пізніше в усьому зізналася. А зараз обраниця пластичного хірурга згадала, як у них все починалося.

Так, в програмі "Зірковий шлях" Ольга розповіла, де вона познайомилася з Едгаром і в який момент між ними "спалахнула іскра".

"Ми познайомилися на світському заході в компанії спільних друзів. І наступного дня пішли в кіно. Абсолютно випадковим і спонтанним рішенням було всім піти в кінотеатр. Не всі, звичайно, дійшли після нашого вечірнього свята. А ми зустрілися там і спалахнула іскра", - зізналася дівчина.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

#богатая_live

Допис, поширений Bogataia Olga (@bogataya_olga)

TARABAROVA випустила онлайн кліп на пісню "Найкрасивіша"

Раніше Ольга Богата розповідала, що вже встигла потоваришувати з дітьми Едгара і Слави, а також налагодити хороші стосунки зі співачкою, хоча солістка "НеАнгелів" це заперечує. За словами артистки, вона не знайома з новою коханою екс-чоловіка.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Слава, Эдгар Каминский, Зірковий шлях, НеАнгели, Ольга Богата.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Рома цікавиться придбанням трьох футболістів гірників
02 Левен Кюрзава може стати гравцем Барселони безкоштовно
03 Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
04 Кличко: Померлі від коронавірусу підлягатимуть кремації
05 У світі зафіксували понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Окупанти обстріляли селище, поранено місцеву жительку
Окупанти обстріляли селище, поранено місцеву жительку
За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію
За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію
Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ
Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ
5 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
5 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся