Едгар Камінський після розлучення закрутив новий роман

Новини шоу бізнесу:Слава і Едгар розлучилися влітку минулого року.

Едгар Камінський після розлучення зі Славою з "НеАнгелів" закрутив роман з Ольгою Богатою - співвласницею і арт-директором бренду Jean Gritsfeldt. Спочатку пара не афішувала свої стосунки, але пізніше в усьому зізналася. А зараз обраниця пластичного хірурга згадала, як у них все починалося.

Так, в програмі "Зірковий шлях" Ольга розповіла, де вона познайомилася з Едгаром і в який момент між ними "спалахнула іскра".

"Ми познайомилися на світському заході в компанії спільних друзів. І наступного дня пішли в кіно. Абсолютно випадковим і спонтанним рішенням було всім піти в кінотеатр. Не всі, звичайно, дійшли після нашого вечірнього свята. А ми зустрілися там і спалахнула іскра", - зізналася дівчина.

Переглянути цей допис в Instagram #богатая_live Допис, поширений Bogataia Olga (@bogataya_olga) 28 Бер 2020 р. о 6:46 PDT

Раніше Ольга Богата розповідала, що вже встигла потоваришувати з дітьми Едгара і Слави, а також налагодити хороші стосунки зі співачкою, хоча солістка "НеАнгелів" це заперечує. За словами артистки, вона не знайома з новою коханою екс-чоловіка.