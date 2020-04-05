Скачать
Неділя, 05.04.2020
МОЗ повідомило кількість інфікованих COVID-19 на 5 квітня 2020 року
МОЗ повідомило кількість інфікованих COVID-19 на 5 квітня 2020 року
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
"Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!

Анджеліна Джолі закрутила роман з Коліном Фаррелом

Анджеліна Джолі закрутила роман з Коліном Фаррелом
13:30 Сьогодні Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Актриса не коментує своє особисте життя.

Анджеліна Джолі і Колін Фаррелл познайомилися на зйомках фільму "Олександр" на початку нульових. Тоді, дивлячись на їхні спільні фотографії і гру в кадрі, багато хто прийшов до висновку, що на майданчику між акторами були не тільки робочі відносини.

Однак, як пізніше запевняли інсайдери, Енджі не хотіла зав'язувати серйозних романів з колегами. Як ми пам'ятаємо, це призвело до того, що в 2006 році зірка народила дитину від Бреда Пітта, з яким незадовго до цього знімалася в "Містер і місіс Сміт".

Однак тепер, коли відносини з екс-чоловіком в минулому і розлучення офіційно завершено, Джолі, як стверджують інсайдери порталу Radar Online знову звернула свою увагу на Фаррелла.

Вона впевнена, що їхнім стосункам потрібно дати другий шанс. На цьому наполягають джерела з оточення актриси.

Едгар Камінський після розлучення закрутив новий роман

Журналісти Ok! впевнені, що Енджі чи пішла б на якусь прем'єру зі своїми дітьми без особливої причини - останнім часом актриса явно вважає за краще проводити час вдома. А ось перший показ фільму "Дамбо", де Колін зіграв одну з головних ролей, вона пропускати не стала.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Анджелина Джоли, Голливуд, Стосунки, Коллін Фаррел.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Рома цікавиться придбанням трьох футболістів гірників
02 Левен Кюрзава може стати гравцем Барселони безкоштовно
03 Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" в березні
04 "Найкрасивішій дівчинці світу" – 19 років!
05 В день наррдження Хіта Леджера, згадуємо, як створювалась роль лиходія Джокера
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Упродовж минулої доби до України повернулося 11 тисяч громадян
Упродовж минулої доби до України повернулося 11 тисяч громадян
За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію
За минулу добу госпіталізовано 92 особи, серед них 4 дітей через коронавірусну інфекцію
Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ
Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
По стопам матусі: донька легендарної Хайді Клум подалась в моделі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся