Анджеліна Джолі закрутила роман з Коліном Фаррелом

Новини шоу бізнесу:Актриса не коментує своє особисте життя.

Анджеліна Джолі і Колін Фаррелл познайомилися на зйомках фільму "Олександр" на початку нульових. Тоді, дивлячись на їхні спільні фотографії і гру в кадрі, багато хто прийшов до висновку, що на майданчику між акторами були не тільки робочі відносини.

Однак, як пізніше запевняли інсайдери, Енджі не хотіла зав'язувати серйозних романів з колегами. Як ми пам'ятаємо, це призвело до того, що в 2006 році зірка народила дитину від Бреда Пітта, з яким незадовго до цього знімалася в "Містер і місіс Сміт".

Однак тепер, коли відносини з екс-чоловіком в минулому і розлучення офіційно завершено, Джолі, як стверджують інсайдери порталу Radar Online знову звернула свою увагу на Фаррелла.

Вона впевнена, що їхнім стосункам потрібно дати другий шанс. На цьому наполягають джерела з оточення актриси.

Журналісти Ok! впевнені, що Енджі чи пішла б на якусь прем'єру зі своїми дітьми без особливої причини - останнім часом актриса явно вважає за краще проводити час вдома. А ось перший показ фільму "Дамбо", де Колін зіграв одну з головних ролей, вона пропускати не стала.