Скачать
Понеділок, 06.04.2020
Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
Клуби Бундесліги на межі банкротства через Covid-19
Лазарева субота 2020 – дата і традиції
Лазарева субота 2020 – дата і традиції

Голос країни 10 сезон 12 випуск: як виступила в нокаутах команда Потапа і NK

Голос країни 10 сезон 12 випуск: як виступила в нокаутах команда Потапа і NK
08:50 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Одне з найпопулярніших вокальних шоу країни "Голос країни" 10 сезон вже відзначилось новим 12 випуском.

У нокаутах боролись учасники команди Потапа і Насті Каменських, де вирували справжні емоції та гострі суперечки навіть між зірковим подружжям.

Позаду залишились нокаути команд Дана Балана та Монатіка, а вже сьогодні на "Голосі країни" 10 сезон за звання найкращих боролись учасники команди Потапа і Насті Каменських. Подружжя змогло зібрати когорту справді сильних вокалістів, тому навіть тренерам було вкрай важко обрати тих, хто виступатиме у прямих ефірах.

Єрлан Баібазаров

Першим вокальні нокаути в складі команди Потапа і Насті відкрив відомий таксист, який давно має потенціал артиста. На сцені "Голос країни" він сольно виконав популярну в мережі пісню Еда Ширана Shape of You. Його вокал підняв на ноги увесь глядацький зал і тренерів. Всі судді дуже схвально відгукнулись про хлопця та побажали йому виключно перший стілець. Самі ж Потап і Настя погодились з колегами і посадили його на перше крісло.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Єрлана Баібазарова

Олеся Лейченко

Дівчина з голосом Юлії Саніної із The Hardkiss прагне запам'ятатись всім не лише у такому образі, як їй приписали. Вона хоче відкрити себе по-новому та довести, що вона не копія, а особистість. На сцені вокальних нокаутів у 12 випуску вона заспівала пісню "Жива" з того ж гурту, проте в іншому, незвичному аранжуванні. Тренери сказали, що Єрлан хоч і задав планку, але Олеся теж гідна лише першого-другого крісла. Потап з Настею посадили дівчину на друге крісло.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Олесі Лейченко

Тоня Сова

Третьою на сцену шоу вийшла "українська Біллі Айліш", яку подружжя тренерів нещодавно вкрало у Монатіка. Колеги-вокалісти про неї відгукуються по-різному: хтось каже, що вона "не дотягує" до Айліш, а хтось – що вона заворожує глядача своєю душевністю. Тоня виконала улюблену пісню з репертуару Айліш Ilomolo, яка зачарувала усіх присутніх в залі. Монатік сказав, що віддав би їй друге крісло, а от Дан Балан зазначив, що він не почув магії у її виконанні. Потап і Настя підкреслили, що прислухаються до думок колег, тому віддають їй третє крісло. 

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Тоні Сови

Максим Перепелиця

Сексуальний "айтішник", як його називають на проєкті, разом з Єрланом є єдиними хлопцями у команді Потапа і Насті. Відтак у нього була справжня чоловіча битва, у якій дівчата-колеги могли їх лише підтримувати. У 12 випуску на вокальних нокаутах Максим заспівав пісню Old Town Road американського репера Lil Nas X. Хлопець запалив усіх у залі, а Тіна з Даном навіть вибігли на сцену потанцювати. Щодо експертних думок, то Потап з Настею зізнались, що інколи сумніваються у його здібностях, але наважились віддати йому друге крісло. Тому Олеся і Тоня автоматично посунулись на 3 і 4 крісло. 

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Максима Перепелиці

Карина Балашова

"Маленька NK" ще під час вокальних прослуховувань вразила усіх своїм виконанням репу. Дівчина переконана, що її місія – це просувати цей жанр музики на проєкті і в Україні, бо його найбільше слухають на заході у світі. Вона виконала популярний хіт Бебі Рекси Say My Name з вкрапленням українського репу. Колеги по-різному відгукнулись про 16-річну дівчину, а її тренери вирішили посадити на лаву запасних з надією, що хтось з інших тренерів, можливо, вкраде. Всі інші учасники поки що залишились на своїх кріслах.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Балашової

Анастасія Картвелішвілі

Художній керівник центру культури та дозвілля "Слобожанщина" з Дніпропетровщини є справжньою співачкою з "народу". Інші учасники з команди Потапа і Насті вважали її конкуренткою, тому очікували від неї видовищного вокалу. На сцені "Голосу" Анастасія проникливо заспівала пісню Ірини Білик "Нас нет". Дан Балан залишився в захваті від її вокалу, а от Монатік все ж стояв на своєму та сказав, шо він "за" Тоню, яка раніше була у його команді і в момент виступу Картвелішвілі сиділа на четвертому, небезпечному кріслі.

Потап і Настя довго обдумували та вирішили посадити її на друге крісло. Відтак Максим Перепелиця і Олеся Лейченко пересіли на третє і четверте крісло, а от Тоня Сова сіла на лаву запасних, приєднавшись до Карини Балашової. Втім Осадча та Горбунов потішили Єрлана і сказали йому, що він остаточно потрапив у прямі ефіри проєкту. 

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Картвелішвілі

Руслана Калашникова

Дівчина, яка бачить музику в кольорах, зізналась, що за день до вокальних боїв сильно захворіла, але їй це не завадило залишитись у "Голосі країни". Її напарники по команді вважають дівчину "темною конячкою". На вокальних нокаутах вона заспівала легендарну пісню Адель Hello, чим викликала шквал аплодисментів у залі. Але цим виступом не були задоволені Потап і Настя, тому відправили її на лаву запасних.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Руслани Калашникової

Юлія Коровко

Одна з найсильніших вокалісток команди Потапа і Насті, за думкою багатьох тренерів, готова боротись до кінця не лише за місце під час нокаутів, а й за перемогу у прямих ефірах. Однією з останніх у 12 випуску вона виконала пісню "Відправила меседж" Наталії Могилевської та "зачепила струни" душі кожного з присутніх у залі "Голосу країни". Дан Балан порадив Потапу і Насті посадити її на друге крісло, але зіркові наставники неочікувано посадили її на перше крісло. Разом з Єрланом Баібазаровим і Анастасією Картвелішвілі вона потрапила у прямі ефіри проєкту. Але Олеся Лейченко, на жаль, сіла на лаву запасних з надією, що хтось із суддів її "викраде".

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Юлії Коровко

Катерина Степура

Одна з улюблениць Потапа – професійна модель та починаюча співачка – виступила останньою на вокальних нокаутах у 12 випуску. Хоч її і не сприймали серйозно на проєкті, оскільки судили дівчину лише за "обкладинкою", вона вирішила вразити усіх своїм виступом. Катерина виконала пісню Royals співачки Lorde. Такого перформансу точно не очікували побачити у залі "Голосу". Настя Каменських зазначила, що Катерина дуже швидко вчиться, тому не готова з нею прощатись. Тому подружжя придумало вперше в історії "Голосу країни" об'єднати у дует – Катерину Степуру та Максима Перепелицю. Представники конкурсу погодились зробити таке виключення на шоу в честь 10 сезону проєкту.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Степури

З лави запасних у свої команди тренери не наважились взяти, тому шоу назавжди покинули Олеся Лейченко, Тоня Сова, Карина Балашова та Руслана Калашникова. 

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

У Селени Гомес діагностували біполярний розлад

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.

Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Голос країни, 10 сезон, Виступи, Нокаути, Вокальне шоу, 12 випуск, Команди.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кабмін зробив роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
02 Співачка Мадонна пожертвувала гроші на пошук ліків від Covid-19
03 6 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
04 Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні на 5,9%
05 Окупанти порушували тишу біля шести населених пунктів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На завтра прогнозують до +18°
На завтра прогнозують до +18°
Королева Єлизавета ІІ записала відеозвернення до нації (Відео)
Королева Єлизавета ІІ записала відеозвернення до нації (Відео)
Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні на 5,9%
Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні на 5,9%
6 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
6 квітня 2020 - цей день в історії, прикмети, церковний календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся