Голос країни 10 сезон 12 випуск: як виступила в нокаутах команда Потапа і NK

Новини шоу бізнесу:Одне з найпопулярніших вокальних шоу країни "Голос країни" 10 сезон вже відзначилось новим 12 випуском.

У нокаутах боролись учасники команди Потапа і Насті Каменських, де вирували справжні емоції та гострі суперечки навіть між зірковим подружжям.

Позаду залишились нокаути команд Дана Балана та Монатіка, а вже сьогодні на "Голосі країни" 10 сезон за звання найкращих боролись учасники команди Потапа і Насті Каменських. Подружжя змогло зібрати когорту справді сильних вокалістів, тому навіть тренерам було вкрай важко обрати тих, хто виступатиме у прямих ефірах.

Єрлан Баібазаров

Першим вокальні нокаути в складі команди Потапа і Насті відкрив відомий таксист, який давно має потенціал артиста. На сцені "Голос країни" він сольно виконав популярну в мережі пісню Еда Ширана Shape of You. Його вокал підняв на ноги увесь глядацький зал і тренерів. Всі судді дуже схвально відгукнулись про хлопця та побажали йому виключно перший стілець. Самі ж Потап і Настя погодились з колегами і посадили його на перше крісло.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Єрлана Баібазарова

Олеся Лейченко

Дівчина з голосом Юлії Саніної із The Hardkiss прагне запам'ятатись всім не лише у такому образі, як їй приписали. Вона хоче відкрити себе по-новому та довести, що вона не копія, а особистість. На сцені вокальних нокаутів у 12 випуску вона заспівала пісню "Жива" з того ж гурту, проте в іншому, незвичному аранжуванні. Тренери сказали, що Єрлан хоч і задав планку, але Олеся теж гідна лише першого-другого крісла. Потап з Настею посадили дівчину на друге крісло.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Олесі Лейченко

Тоня Сова

Третьою на сцену шоу вийшла "українська Біллі Айліш", яку подружжя тренерів нещодавно вкрало у Монатіка. Колеги-вокалісти про неї відгукуються по-різному: хтось каже, що вона "не дотягує" до Айліш, а хтось – що вона заворожує глядача своєю душевністю. Тоня виконала улюблену пісню з репертуару Айліш Ilomolo, яка зачарувала усіх присутніх в залі. Монатік сказав, що віддав би їй друге крісло, а от Дан Балан зазначив, що він не почув магії у її виконанні. Потап і Настя підкреслили, що прислухаються до думок колег, тому віддають їй третє крісло.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Тоні Сови

Максим Перепелиця

Сексуальний "айтішник", як його називають на проєкті, разом з Єрланом є єдиними хлопцями у команді Потапа і Насті. Відтак у нього була справжня чоловіча битва, у якій дівчата-колеги могли їх лише підтримувати. У 12 випуску на вокальних нокаутах Максим заспівав пісню Old Town Road американського репера Lil Nas X. Хлопець запалив усіх у залі, а Тіна з Даном навіть вибігли на сцену потанцювати. Щодо експертних думок, то Потап з Настею зізнались, що інколи сумніваються у його здібностях, але наважились віддати йому друге крісло. Тому Олеся і Тоня автоматично посунулись на 3 і 4 крісло.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Максима Перепелиці

Карина Балашова

"Маленька NK" ще під час вокальних прослуховувань вразила усіх своїм виконанням репу. Дівчина переконана, що її місія – це просувати цей жанр музики на проєкті і в Україні, бо його найбільше слухають на заході у світі. Вона виконала популярний хіт Бебі Рекси Say My Name з вкрапленням українського репу. Колеги по-різному відгукнулись про 16-річну дівчину, а її тренери вирішили посадити на лаву запасних з надією, що хтось з інших тренерів, можливо, вкраде. Всі інші учасники поки що залишились на своїх кріслах.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Балашової

Анастасія Картвелішвілі

Художній керівник центру культури та дозвілля "Слобожанщина" з Дніпропетровщини є справжньою співачкою з "народу". Інші учасники з команди Потапа і Насті вважали її конкуренткою, тому очікували від неї видовищного вокалу. На сцені "Голосу" Анастасія проникливо заспівала пісню Ірини Білик "Нас нет". Дан Балан залишився в захваті від її вокалу, а от Монатік все ж стояв на своєму та сказав, шо він "за" Тоню, яка раніше була у його команді і в момент виступу Картвелішвілі сиділа на четвертому, небезпечному кріслі.

Потап і Настя довго обдумували та вирішили посадити її на друге крісло. Відтак Максим Перепелиця і Олеся Лейченко пересіли на третє і четверте крісло, а от Тоня Сова сіла на лаву запасних, приєднавшись до Карини Балашової. Втім Осадча та Горбунов потішили Єрлана і сказали йому, що він остаточно потрапив у прямі ефіри проєкту.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Анастасії Картвелішвілі

Руслана Калашникова

Дівчина, яка бачить музику в кольорах, зізналась, що за день до вокальних боїв сильно захворіла, але їй це не завадило залишитись у "Голосі країни". Її напарники по команді вважають дівчину "темною конячкою". На вокальних нокаутах вона заспівала легендарну пісню Адель Hello, чим викликала шквал аплодисментів у залі. Але цим виступом не були задоволені Потап і Настя, тому відправили її на лаву запасних.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Руслани Калашникової

Юлія Коровко

Одна з найсильніших вокалісток команди Потапа і Насті, за думкою багатьох тренерів, готова боротись до кінця не лише за місце під час нокаутів, а й за перемогу у прямих ефірах. Однією з останніх у 12 випуску вона виконала пісню "Відправила меседж" Наталії Могилевської та "зачепила струни" душі кожного з присутніх у залі "Голосу країни". Дан Балан порадив Потапу і Насті посадити її на друге крісло, але зіркові наставники неочікувано посадили її на перше крісло. Разом з Єрланом Баібазаровим і Анастасією Картвелішвілі вона потрапила у прямі ефіри проєкту. Але Олеся Лейченко, на жаль, сіла на лаву запасних з надією, що хтось із суддів її "викраде".

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Юлії Коровко

Катерина Степура

Одна з улюблениць Потапа – професійна модель та починаюча співачка – виступила останньою на вокальних нокаутах у 12 випуску. Хоч її і не сприймали серйозно на проєкті, оскільки судили дівчину лише за "обкладинкою", вона вирішила вразити усіх своїм виступом. Катерина виконала пісню Royals співачки Lorde. Такого перформансу точно не очікували побачити у залі "Голосу". Настя Каменських зазначила, що Катерина дуже швидко вчиться, тому не готова з нею прощатись. Тому подружжя придумало вперше в історії "Голосу країни" об'єднати у дует – Катерину Степуру та Максима Перепелицю. Представники конкурсу погодились зробити таке виключення на шоу в честь 10 сезону проєкту.

"Голос країни 10 сезон" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Степури

З лави запасних у свої команди тренери не наважились взяти, тому шоу назавжди покинули Олеся Лейченко, Тоня Сова, Карина Балашова та Руслана Калашникова.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.