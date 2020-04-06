Епатажний український блогер Павло Петель загинув в ДТП під Москвою

Про те, що однією з жертв трагедії на автотрасі став саме блогер українського походження, повідомляє телеграм-канал Mash.
Хто такий Павло Петель
Він народився в укрїанському місті Дніпрі (тоді ще Дніпропетровську), але у дорослому житті переїхав до Москви. У російській столиці він жив майже 10 років після того, як переїхав туди у 2010 році.
У рідному Дніпрі він здебільшого працював ді-джеєм, але вже після переїзду у Москву став займатися бодібілдінгом та шоу-бізнесом.
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Сам Павло Петель позиціонував себе як арт-модель, артиста і дизайнера, а в інстаграмі навіть як письменника і казкаря.
Попри своє українське походження, Петель, схоже, мало асоціював себе з Україною. Наприклад, в інтерв'ю Afisha Daily він називав себе "російською жінкою з бородою".
У своєму ютуб-каналі він також вів блог під назвою "Щоденник казкаря". Останнє відео на ньому опубліковане ще 31 березня – за 4 дні до загибелі блогера.
Останній пост в інстаграмі Петеля датований саме 4 квітня – днем, коли блогер розбився на трасі під Москвою. У ньому він розповідав про важливість використання великоднього посту для того, щоб покращити самих себе.
ДТП під Москвою за участі Петеля
Аварія у Підмосков'ї трапилася ще у суботу, 4 квітня. На Сімферопольському шосе авто, в якому їхав зокрема і Павло Петель влетіло у припарковану на заправці вантажівку.
У момент зіткнення в автомобілі були 4 людей. Як відомо, Петель зупинив авто по дорозі до Москви, куди прямував з міграційного центру у Сахарово.
Внаслідок зіткнення на швидкості 200 кілометрів за годину загинули водій легковика і двоє його пасажирів. Серед них був і Павло Петель. Вижив лише один з пасажирів авто.