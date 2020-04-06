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Епатажний український блогер Павло Петель загинув в ДТП під Москвою

Епатажний український блогер Павло Петель загинув в ДТП під Москвою
11:57 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Аварія трапилася ще 4 квітня, але лише зараз вдалося встановити, що одним з загиблих був саме він.

Про те, що однією з жертв трагедії на автотрасі став саме блогер українського походження, повідомляє телеграм-канал Mash.

Хто такий Павло Петель

Він народився в укрїанському місті Дніпрі (тоді ще Дніпропетровську), але у дорослому житті переїхав до Москви. У російській столиці він жив майже 10 років після того, як переїхав туди у 2010 році.

У рідному Дніпрі він здебільшого працював ді-джеєм, але вже після переїзду у Москву став займатися бодібілдінгом та шоу-бізнесом.

 
 
 
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«Это неплохо - быть влюблённым в своё тело, это не нарциссизм. На самом деде это первый шаг к духовности» (Ошо) Здравствуйте, друзья Новый день карантина принёс мне знания о новую практику: стою перед зеркалом и долго смотрю на себя: вижу любовь, принятие, звезды, вселенную, бесконечное счастье, блаженство, радость и творение Бога, вижу божественное в каждом человеке, животном, растении.... цветке. Происходит слияние со вселеной в единый поток. Как долго вы можете смотреть на себя с любовью в зеркало? Мне часто пишут люди, что они скучают и тяжело переносят изоляцию. Мне часто попадаются люди, которые недовольны своей внешностью. Это грех и установка на самоуничтожение - ругать природу и думать, что мир скучный... Целый мир - это таинственная, загадочная, бесконечная страна вечного счастья #Шамбала, которую можно найти только внутри себя. #интроверт #дневниксказочника #ошо #садхгуру #карантин #здоровье #радость #тело #принятиесебя #принятие #павел #петель #pavelpetel #сказка #сказочник #любовь #просветление

Допис, поширений PAVEL PÉTEL (@petelhouse)

Сам Павло Петель позиціонував себе як арт-модель, артиста і дизайнера, а в інстаграмі навіть як письменника і казкаря.
Попри своє українське походження, Петель, схоже, мало асоціював себе з Україною. Наприклад, в інтерв'ю Afisha Daily він називав себе "російською жінкою з бородою".

У своєму ютуб-каналі він також вів блог під назвою "Щоденник казкаря". Останнє відео на ньому опубліковане ще 31 березня – за 4 дні до загибелі блогера.

Останній пост в інстаграмі Петеля датований саме 4 квітня – днем, коли блогер розбився на трасі під Москвою. У ньому він розповідав про важливість використання великоднього посту для того, щоб покращити самих себе.

ДТП під Москвою за участі Петеля

Аварія у Підмосков'ї трапилася ще у суботу, 4 квітня. На Сімферопольському шосе авто, в якому їхав зокрема і Павло Петель влетіло у припарковану на заправці вантажівку.

У момент зіткнення в автомобілі були 4 людей. Як відомо, Петель зупинив авто по дорозі до Москви, куди прямував з міграційного центру у Сахарово.

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Внаслідок зіткнення на швидкості 200 кілометрів за годину загинули водій легковика і двоє його пасажирів. Серед них був і Павло Петель. Вижив лише один з пасажирів авто.

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ДТП, Авария, Модель, Блогер, Павло Петель.
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